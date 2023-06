Cannes Lions: ‘IPO’ da Terra na B3 garante segundo Grand Prix para o Brasil no festival

CANNES - Uma campanha da Almap BBDO para o Pacto Global da Organização das Nações Unidas no Brasil (ONU) sobre o “IPO” (Oferta Inicial de Capital, na sigla em inglês) simbólico do planeta Terra na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, conquistou o segundo Grand Prix para o País nesta quarta-feira, 21, na categoria Business To Business, no Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade.

No terceiro dia de evento, agências e anunciantes nacionais garantiram 25 prêmios na Riviera Francesa, com dois Leões de Ouro, 10 Leões de Prata e 12 Leões de Bronze, além do Grand Prix. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País.

Almap BBDO recebe no palco de Cannes LIons o prêmio do Grand Prix na categoria B2B Lions. Foto: Soraya Ursine/Estadão

Vencedora do prêmio máximo do festival, a campanha “Muito prazer, nós somos a TERR4″, lançada pelo Pacto Global da ONU e a B3 durante as comemorações do Dia da Terra, em 22 de abril, teve como objetivo chamar a atenção para os problemas do aquecimento global e do mau uso dos recursos naturais. O IPO simbólico para o planeta Terra serviu, segundo a agência, para alertar que a má gestão de recursos naturais tem um impacto negativo no “valor de mercado”.

Um código de ação foi criado para ser “negociado no balcão” e um sino anunciou a abertura de capital das empresas no coração da bolsa brasileira. Além disso, o projeto premiado com o Grand Prix também se prepara para “abrir capital” na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

“Às vezes, algumas campanhas chegam a Cannes e se transformam em um ‘foguete’ durante as reuniões do júri”, afirma, o global CCO da BBDO, Luiz Sanches. “Acho que foi o caso dessa ação de TERR4, o que nos deixa muito feliz com o prêmio.”

Ao Estadão, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, comentou o reconhecimento da campanha no festival e ressaltou a importância de se discutir os impactos da economia no mundo. “Estar do lado do Pacto Global em iniciativas como essa ajudam a reforçar a importância que todos nós temos, como empresas e indivíduos, na pauta ESG”, diz. “O IPO do Planeta Terra é um chamado para as empresas buscarem ações concretas na agenda de direitos humanos, anticorrupção e meio ambiente, e um convite a todos para ocupar o papel de ‘investidores’ nessa causa, que é urgente.”

Assista a apresentação da campanha “TERR4″, vencedora do Grand Prix de B2B em Cannes Lions.

O combate à violência contra mulheres e a Copa do Mundo

O Brasil conquistou ainda, nesta quarta-feira, dois Leões de Ouro. Além do Grand Prix em B2B, a Almap BBDO também subiu ao palco do festival para receber uma estatueta dourada pela campanha “Guarded Bus Stop”, da Eletromidia, na categoria Media Lions.

Na ação, a agência mapeou, com a empresa especializada em mídia de mobiliários urbanos, as paradas de ônibus de algumas das cidades mais populosas do País em que as mulheres se sentiam mais vulneráveis ao esperar sozinhas pelo transporte público. A partir disso, a empresa desenvolveu o projeto de telas em que, com acesso à internet e uma câmera noturna, elas pudessem acionar, por meio de um botão, um funcionário da Eletromidia para fazer companhia.

“Nosso propósito é a transformação das cidades melhorando a vida das pessoas. Esse projeto coloca a tecnologia a serviço da população para ajudar na segurança das mulheres que usam o transporte público e ficam sozinhas à noite”, diz Alexandre Guerreiro, CEO da Eletromidia. “Ganhar um Leão foi algo que nunca nem imaginamos que seria possível.”

A FCB Brasil garantiu um Leão de Ouro na categoria Social & Influencer na campanha "Flash na Amarelinha" que deu descontos para quem estampasse na camisa oficial da seleção o nome da marca. Foto: Soraya Ursine/Estadão

O segundo Leão de Ouro do dia para uma agência do País ficou com a FCB Brasil, na campanha “Flash na Amarelinha”, da startup Flash Benefícios, na categoria Social & Influencer. Para ajudar os brasileiros revoltados com a inflação no preço das camisas oficiais da seleção brasileira de futebol durante a copa do mundo no Catar, a empresa desenvolveu uma “promoção” que custeava parte do valor “amarelinha” - produzida exclusivamente pela Nike -, desde que o torcedor customizasse a vestimenta com o nome da companhia.

Diante do aumento de 40% no valor da camiseta entre 2018 e 2022, a Flash oferecia 50% de desconto para quem estampasse sua marca na camisa oficial da seleção brasileira. “Fizemos da nossa audiência os garotos-propaganda da marca, dando a eles um benefício claro de desconto na compra da camisa da seleção. Um ganha ganha”, diz o presidente da FCB Brasil, Ricardo John.

Assista ao vídeo da campanha da Flash Benefícios.

Veja a lista completa de vencedores em Cannes Lions nesta quarta-feira.

B2B Lions

Grand Prix e Leão de Bronze para Almap BBDO, por TERR4 da B3 e Pacto Global da ONU

Leão de Prata para Le Pub, por Beer Power da Heineken

Media Lions

Leão de Ouro para Almap BBDO, por “Guarded Bus Stop” da Eletromidia

Leão de Prata e Bronze para Artplan, por “Missing Students” da Unicef Brasil

Leão de Prata VMLY&R, por “Buscapé, de volta à Cidade de Deus” da Vivo.

Leão de Bronze para Lew’Lara/TBWA, por “Biscoitos de verdade” da Piraquê

Social & Influencer

Leão de Ouro para FCB, por “Flash na Amarelinha” de Flash Benefício

Leão de Prata para David São Paulo, por “Missing Whooper” do Burger King

Leão de Bronze para GUT, por “O Zé Teoria”, de Zé Delivery

Leão de Bronze para AKQA, por “Never done evolving” da Nike

Leão de Bronze para Africa, por “Other MC’s” da Heinz

Leão de Bronze para Ambev, por “Atura o Baile” da Budweiser

Leão de Bronze para Ambev, por “The Exhile Team” da Brahma

PR Lions

Leão de Prata para Africa e Wieden+Kennedy Brasil, por “Bring the Bud back”, da Budweiser

Leão de Prata para GUT, por “The best seller constitution”, do Mercado Livre

Leão de Bronze para Soko, por “Unconfortable food” de Stella Artois

Creative Data Lions

Leão de Prata para AKQA, por “Cartão de Transparência” do Congresso em Foco

Leão de Bronze para AKQA, por “Never done evolving” da Nike

Direct Lions

Leão de Prata para AQKA, por “Cartão de Transparência” do Congresso em Foco

Leão de Prata para GUT, por “The best seller constitution”, do Mercado Livre

Leão de Prata para Trucss, pela campanha “Trucss”

Leão de Bronze para Grey, por “Racismo Zero” da Universidade Zumbi dos Palmares

Leão de Bronze para GUT, por “The best seller constitution”, do Mercado Livre