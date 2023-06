Cannes Lions: LEGO e Epic Games falam sobre parceria para democratizar a criatividade no metaverso

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nesta quinta-feira, 22, duas gigantes de jogos e entretenimento se reuniram para uma sessão no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que acontece até 23 de junho na Riviera Francesa. Julia Goldin, chefe de Produtos e Marketing no grupo LEGO, e Adam Sussman, presidente da Epic Games, falaram sobre a parceria das marcas para democratizar a criatividade através do metaverso e apresentaram seus avatares nesse espaço de imersão.

Considerada 'a marca mais amada do mundo', a LEGO quer se expandir para o mundo digital. Crédito: Oxygen,

Considerada "a marca mais amada do mundo" em 2020 - segundo uma pesquisa realizada pela empresa de análise social Talkwalker -, a LEGO quer se expandir para o mundo digital, onde já conta com o acesso de mais de 64 milhões de usuários. Com a ajuda da Epic Games e seu 'Unreal Engine', a ferramenta de criação 3D mais avançada do mundo, as marcas pretendem unir forças para mesclar o metaverso com o mundo real através de Digital Twins, ou cópias digitais das criações feitas com os blocos de montar.

Para a Epic Games, um dos principais motivos para impulsionar o metaverso é sua capacidade de democratizar o acesso à criatividade construída por comunidades. No Fortnite, jogo mais popular da plataforma, 40% do tempo jogado é passado em espaços construídos não pela Epic Games, mas pelos jogadores na plataforma.

Os palestrantes destacaram o potencial do metaverso na criação de espaços seguros e positivos para as crianças. "Nós sabemos que as crianças transitam entre real e digital sem nem perceber, então, estamos dedicados a possibilitar que elas alcancem seu potencial como criadores digitais", afirmou o presidente da Epic Games.

LEGO e Epic Games apresentaram seus avatares no metaverso a público do Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen.

Adam Sussman falou sobre a ideia de que a tecnologia irá potencializar a criatividade, resgatando um conceito mencionado por Brad Lightcap, da OpenAI, em uma palestra realizada nessa terça-feira, 20. Para eles, a criatividade será sobrealimentada pela tecnologia, potencializando a capacidade criativa humana.