Cannes Lions: mercado publicitário mundial desembarca na Riviera Francesa para a 70ª edição do festival

A partir desta segunda-feira, 19, os criativos do mundo inteiro desembarcam na Riviera Francesa para participar da 70º edição do Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, do qual o Estadão é o representante oficial no Brasil há 22 anos. Em 2023, agências do Brasil tentam "subir de posição" e passar do terceiro principal mercado publicitário global para o segundo, ou, quem sabe, até a primeira posição do ranking.

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Para garantir um desempenho superior ao de 2022, o mercado nacional levará 2.037 trabalhos ao festival neste ano, uma presença aproximadamente 5% maior do que na última edição. Em número de inscrições, o País fica atrás apenas dos Estados Unidos, que terá 7.303 peças na competição, e da Inglaterra, com 2.201.

Ao todo, o festival recebeu cerca de 30 mil projetos inscritos para as principais categorias do evento.

Além de ter um número maior de peças publicitárias inscritas, outro fator importante para garantir que o Brasil volte para casa com o maior número de Leão em Cannes é a presença de um time "verde e amarelo": 31 brasileiros participarão do júri e, desse grupo, apenas cinco publicitários não representam firmas locais.

Para os membros do júri e empresários ouvidos pela reportagem, participar da 70ª edição de Cannes Lions deve trazer discussões importantes sobre o propósito das marcas nos tempos atuais, o futuro dos negócios, as novas tecnologias e o impacto da publicidade para o mundo.

O vice-presidente de criação da VMLY&R, Sleyman Khodor, jurado na categoria Entertainment Lions for Sport, lembra que, desde a criação e ao longo das últimas sete décadas, o foco do festival tem sido impulsionar o mercado publicitário pelo mundo. "Fazer parte do corpo de jurado no ano em que Cannes Lions completa 70 anos é uma experiência incrível", diz.

Assim como Khodor, a diretora de criação da Publicis Brasil e jurada de Shortlist e do Young Lions em Cannes, Deh Bastos, também aposta na qualidade nacional: "Estou torcendo muito pra vibrar com os ganhadores brasileiros, porque de criatividade a gente entende é muito".

Veterano em participações e prêmios em Cannes Lions, o presidente e fundador da BETC/Havas comenta as transformações do festival inaugurado em 1953, em Veneza, na Itália, e transferido para o Sul da França no ano seguinte. "Para mim, que frequento o festival há quase 30 anos, é muito clara a transformação gigante tanto da nossa indústria como do festival, principalmente nos últimos dez anos, com o Cannes Lions apoiando cada vez mais a indústria, na força da criatividade", afirma o executivo.

Cobertura especial

No ano em que o Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions completa seu 70º ano de existência, o Estadão preparou uma cobertura especial do evento na Riviera Francesa. Além das informações diárias publicadas em diferentes plataformas, a divulgação ganhará um reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital Out-of-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do País.

Para realizar essa cobertura, as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED colaborarão com a produção e divulgação de conteúdo sobre o festival, que ocorre de 19 a 23 de junho.

"Nada mais justo que levar a discussão até as pessoas responsáveis por desenhar o futuro da indústria. Não só aqueles que ganham prêmios ou estão em uma posição executiva, mas toda a cadeia de personagens responsáveis por construir e definir a criatividade precisa participar de momentos como este", afirma o diretor-executivo do mercado anunciante do Estadão, Paulo Pessoa.