Cannes Lions: painel reúne chefes de criação do McDonald's

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial do Estadão a Cannes

Nesta quarta-feira, 21, o terceiro dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade contou com um painel que reuniu o chefe de marketing e experiência do consumidor do McDonald's EUA, Tariq Hassan; o diretor global de criação da rede de fast-food, Marques Gartrell; e o diretor de insights da WARC, Aditya Kishore.

Falando sobre o impacto do investimento em criatividade, o trio abriu a discussão com dados de uma pesquisa conduzida pela WARC, empresa de consultoria e pesquisa na área de marketing. O estudo revelou que 25% dos profissionais de marketing estão cortando investimentos em criatividade.

De acordo com Tariq Hassan, o McDonald 's passou por sua pior fase nos últimos anos, tendo perdido o propósito e a conexão emocional com os consumidores. A juventude multicultural dos jovens estadunidenses estava se afastando da marca, e era necessário encontrar uma maneira de atraí-los de volta. Com isso em mente, a estratégia traçada foi usar a criatividade para recuperar a cultura e o impacto cultural da marca.

A partir de dados coletados pelo app da rede de fast food, o McDonald's começou a explorar todos os aspectos que geram identificação com seus produtos. Assim, começou uma nova abordagem em que os fãs do McDonald's passaram a ser ouvidos. As experiências universais com a comida começaram a ser exibidas para chamar o público de volta.

Agora, a marca está mais forte do que nunca. Parte disso também se deu por uma abordagem de enxergar celebridades como fãs, fazendo colaborações que garantiram ainda mais engajamento. Ao fim da sessão, a mensagem foi a mesma que marca a entrada do escritório do McDonald's EUA: fail hard -- falhe com força. Afinal, se a falha é fruto de um trabalho duro e bem planejado que simplesmente não deu frutos, algum aprendizado veio, e isso sempre deve ser celebrado.