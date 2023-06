Cannes Lions: Palestrantes desafiam plateia a pensar a tecnologia sob uma nova perspectiva

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

No Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, uma sessão nesta sexta-feira, 23, último dia do evento, convidou a plateia à reflexão sobre a tecnologia a partir de uma nova perspectiva. Usando uma pesquisa da Wunderman Thompson como guia, a diretora global do Setor de Inteligência da empresa, Emma Chiu, e o líder de Dados Criativos, Jason Carmel, iniciaram a discussão.

Diretora global do Setor de Inteligência da Wunderman Thompson. Crédito: Listo.

A sessão começou com dados: 93% dos consumidores globais concordam que a tecnologia é o futuro, enquanto 76% afirmam que suas atividades cotidianas dependem dela. Além disso, mais da metade das pessoas entrevistadas pela Wunderman Thompson (52%) afirmou que sua felicidade é dependente da tecnologia.

Mas em quais formatos essa tecnologia está sendo usada? Além das redes sociais e aplicativos de streaming, existe um outro espaço a ser considerado: o metaverso. Emma Chiu trouxe uma perspectiva interessante: "Uma ação virtual não é uma memória virtual, nós nos lembramos no mundo físico", afirmou.

Os avatares já viraram febre, com cada vez mais pessoas enxergando o digital como um novo espaço para se expressar. Na verdade, dados da Wunderman Thompson indicam que 76% das pessoas querem que seus avatares expressem sua individualidade de maneiras que elas não conseguem no mundo físico, enquanto 51% se sentem mais autênticas e verdadeiras nos mundos virtuais.

Voltando ao mundo físico, os painelistas falaram sobre as aplicações da tecnologia na diversidade, contando a história de Patrick Kane, gerente global de fundos e crescimento da Wunderman Thompson. Aos nove meses de idade, ele precisou amputar três membros. Mais de 20 anos depois, em 2010, tornou-se a primeira pessoa do mundo a testar um braço biônico e, desde então, virou especialista no assunto. Em 2023, ele lançou seu primeiro livro, Human 2.0, que fala sobre a evolução da biônica ao longo da história.

Em uma participação por vídeo, o líder de do Setor de Biônica do MIT, Hugh Herr, manifestou o mundo que deseja construir: "Acredito que o afloramento da mecânica elétrica com a fisiologia humana irá alavancar a criatividade. Teremos essas alavancas incríveis para a imaginação. Você deseja ter um terceiro braço? Fantástico. [...] Todas essas visões sociais estreitas que mantemos hoje serão destruídas. Este é o meu objetivo".

Cobertura especial

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.