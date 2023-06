Cannes Lions: presidente da Mattel celebra a 'revolução da Barbie'

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

No primeiro dia do Festival Internacional de Criatividade, os palcos do Cannes Lions 2023, realizado na Riviera Francesa até 23 de junho, receberam o presidente da Mattel, Richard Dickinson, para falar sobre a bem-sucedida trajetória do principal produto da marca: a Barbie.

Presidente da Mattel, fala sobre a trajetória do principal produto da marca: a Barbie. Crédito: Oxygen.

A pouco mais de um mês do lançamento do longa de Greta Gerwig, milhões de pessoas ao redor do mundo aguardam ansiosamente para conhecer novas facetas da Barbie. Mas, de acordo com Dickinson, ninguém poderia prever tal sucesso há uma década.

A boneca mais popular do mundo começou como um brinquedo focado em moda e, ao longo dos anos, virou uma inspiração para meninas de todo o mundo. Quando as mulheres começaram a dominar o mercado de trabalho, a Barbie fez o mesmo, sendo CEO pela primeira vez em 1980.

A boneca estava em seu auge quando fez 50 anos, em 2009, mas, alguns anos depois, a mensagem de que as meninas poderiam fazer qualquer coisa deixou de ser suficiente para gerar identificação. A imagem de perfeição transmitida pela Barbie e a falta de representação mesmo nas bonecas mais recentes fez com que, em 2014, a marca chegasse a um declínio que pedia por uma revolução.

Com uma brusca mudança de narrativa, a Barbie passou de um ícone fashionista a uma inspiração de vida. Com sete tons de pele, 24 cores de cabelo e diferentes tipos de corpo, totalizando 175 looks diferentes, a boneca alcançou novos públicos, provando que, de fato, qualquer um poderia chegar aonde quisesse - inclusive ter uma boneca que parecesse com você.

Das casas de boneca adaptadas para cadeiras de rodas, passamos a Barbies influenciadoras digitais, um dos perfis mais seguidos do TikTok e o canal mais assistido por meninas no YouTube. Até o mundo da moda teve grandes impactos, com a ascensão da estética Barbiecore superando as expectativas da Mattel. Para Richard Dickinson, essa trajetória é um exemplo claro de que "a evolução torna uma marca relevante, mas o propósito faz marcas imortais".