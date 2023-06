Cannes Lions: Brasil ‘abocanha’ 1º Grand Prix, cinco Leões de Ouro e mais 21 prêmios

CANNES - Uma campanha da agência AKQA para a Nike rendeu ao Brasil, nesta terça-feira, 20, o principal prêmio na categoria Digital Craft. É o primeiro Grand Prix do País no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade - do qual o Estadão é o representante oficial há 22 anos. Ao todo, agências e anunciantes nacionais conquistaram 27 prêmios no segundo dia de evento, sendo cinco Leões de Ouro, 11 Leões de Prata e 10 Leões de Bronze.

AKQA recebeu o primeiro Grand Prix para o Brasil nesta edição de 2023 de Cannes Lions Foto: Soraya Ursine/Estadão

Para o aniversário de 50 anos da Nike, a AKQA Brasil colocou a tenista americana Serena Williams duelando contra uma “versão” dela mesma de 20 anos atrás. Esse embate impossível foi criado pelos publicitários com a ajuda de inteligência artificial, que analisou os movimentos da atleta em partidas entre 1999 e 2017 para reproduzi-los agora.

A categoria pela qual a peça foi premiada avalia o refinamento com que os publicitários executam as campanhas voltadas para o universo digital.

A diretora geral da AKQA no Brasil, Luiza Baffa, conta que o projeto levou anos para ser finalizado, entre a criação e o desenvolvimento, dada a complexidade técnica de analisar todas as informações da performance da tenista nas quadras.

AKQA trouxe para o País o prêmio na categoria Digital Craft com uma campanha da Nike Foto: Soraya Ursine

“Tivemos que estar perto da Serena e do time da Nike para garantir toda informação e dados possíveis”, afirma. “É muito importante ter a AKQA reconhecida com o Craft. É tecnologia na veia! Estamos muito felizes com o resultado.”

Assista ao vídeo da campanha vencedora do Grand Prix de Digital Craft em Cannes

Leões de Ouro

As estatuetas douradas entregues hoje no Palácio dos Festivais foram para a AKQA, (Digital Craft) VMLY&R (Entertainment Lions for Gaming), DM9 (Design), Ogilvy (Entertainment Lions for Sports) e o Tiktok (Entertainment Lions for Music).

Uma das peças premiadas com o Leão de Ouro foi a campanha “Los Santos +3º”, do Greenpeace (Entertainment Lions for Gaming), que discutiu os problemas do aquecimento global com os jovens da geração Z. Com a campanha criada pela VMLY&R Brasil, a organização não governamental chega ao seu sétimo prêmio, dos quais dois são Leões de Ouro.

“O case Los Santos convida os jovens a se engajarem em prol de um futuro que eles vão viver e pelo qual são responsáveis desde já. É uma experiência imersiva que faz com que o público-alvo tenha a exata noção do que vai acontecer se esse engajamento não ocorrer desde já”, diz o diretor-executivo de criação da VMLY&R, Roberto Rogoski.

A Ogilvy ganhou pela campanha “Lea”, da Intimus (Entertainment Lions for Sport), que recontou a história de Lea Campos, a primeira mulher a se tornar uma árbitra de futebol em 1967, época em que o esporte era dominado por homens.

O vice-presidente de criação da empresa no Brasil, Sérgio Mugnaini, explica que o projeto foi criado para inspirar as futuras gerações de meninas a se aventurarem no esporte. “É um orgulho para nós, da Ogilvy, receber esse Leão de Ouro com o case da Lea”, diz o executivo. “A Lea foi pioneira em muita coisa, não só na profissão que escolheu lutar; ela quebrou paradigmas dentro e fora do campo, inspirou outras figuras femininas a entrarem nessa profissão e deixou registrado que o esporte não deve impor padrões.”

O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil há 22 anos. Crédito: Soraya Ursine/Estadão

Veja o filme “Lea”, ganhador do Leão de Ouro em Cannes Lions

Film Craft foi a única categoria divulgada nesta terça-feira na qual o Brasil não recebeu nenhuma premiação. No primeiro dia do festival, o único Leão de Ouro para o Brasil foi entregue à agência Gut pela campanha “Feat Store”, do Mercado Livre, que colocou a cantora drag queen Pabllo Vittar ao lado de novos artistas da cena LGBT+ nacional.

Confira, abaixo, a lista de todos os prêmios do Brasil no segundo dia do festival de Cannes Lions:

Design Lions

Leão de Ouro para DM9, por “O custo do Ouro” da URIHI Associação Yanomami

Leão de Prata para FCB Brasil, por “O futuro é Preto” da Revista Raça

Leão de Bronze para AKQA, por “Neo Icarus” da Abebe Bikila

Leão de Bronze para Africa, por “A jornada do autismo” da Vivo

Leão de Bronze para Africa, por “Truccs” da Trucss

Entertainment Lions for Gaming

Leão de Ouro e Prata para VMLY&R, por “Los Santos +3º” para o Greenpeace

Leão de Prata para VMLY&R, por “The Gaming Cap” da Dell

Leão de Bronze para David, por “Missão: Wooper” do Burger King

Leão de Bronze para Soko, por “Game-Her” da Guaraná Antártica

Leão de Bronze para David, por “Burger Glitch” do Burger King

Leão de Bronze para Almap BBDO, por “Unbanned armband” de All Out

Industry Craft Lions

Leão de Bronze para DM9, por “The one Exhibition” para a FotoGlobal

Leão de Bronze para FCB Brasil, por “O futuro é Preto”, para Revista Raça

Entertainment Lions

Leão de Prata para a FCB Brasil, por “TR for Teacher”, para a Navneet

Digital Craft Lions

Grand Prix e Leão de Prata para a AKQA, por “Never done evolving” da Nike

Leão de Ouro e Prata para a AKQA, por “Cartão de Transparência do Congresso em Foco

Entertainment Lions for Music

Leão de Ouro, Prata e Bronze para o Tiktok, por “Rosalia Motomami Live Experience for Tiktok”

Leão de Prata para Gut, por “Feat Store” do Mercado Livre

Leão de Prata para BETC Havas, por “Save the Favela” do Kondizilla

Entertainment Lions for Sport

Leão de Ouro para a Ogilvy, por “Lea” da Kimberly Klak

Leão de Prata para Africa, por “The Exiled Team” da Brahma

Leão de Prata para VMLY&R, por “Professores Pretos” da Vivo