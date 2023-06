Simoninha e Acadêmicos do Baixo Augusta levam 'carnaval paulistano' ao Cannes Lions em ação da APRO e Apex Brasil

Wesley Gonsalves, enviado do Estadão a Cannes

CANNES - O início do happy hour no fim da tarde desta quinta-feira, 22, no terraço do Palácio dos Festivais, onde o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade é realizado até 23 de junho, foi embalado por música brasileira. O cantor Wilson Simoninha e os integrantes do bloco de carnaval Acadêmicos do Baixo Augusta agitaram a Riviera Francesa com uma apresentação organizada pela FilmBrazil e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Música brasileira agita o happy hour no Palácio dos Festivais. Crédito: Listo.

A apresentação de música brasileira faz parte do projeto "Made in Brazil", que retorna ao festival para promover o País como um polo de exportação de talentos dentro do mercado criativo mundial.

Conforme divulgado, a expectativa é de que o País retome os investimentos no segmento para os patamares pré-pandêmicos. Em 2019, segundo a FilmBrazil, o projeto movimentou aproximadamente US$ 3 milhões em negócios fechados durante o evento de criatividade.

Apresentação no Cannes Lions foi organizada pela FilmBrazil e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Crédito: Listo.

Na avaliação do cantor e produtor musical Wilson Simoninha, a realização do evento no festival é uma forma de entreter os convidados do mundo todo, ao mesmo tempo que amplia as oportunidades de negócios para o País. "Pretendemos levar ao Cannes Lions um pouco da alegria e da força do carnaval paulistano por meio dos seus blocos de rua."