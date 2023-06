Cannes Lions: Spotify reúne até Rihanna em festa pós-entrega de Leões no festival

CANNES - Se durante o dia os membros do mercado publicitário mundial estão preocupados com os prêmios de Cannes Lions, à noite, o foco de muitos publicitários é aproveitar as festas das grandes marcas e agências.

Nesta edição do Festival Internacional de Criatividade, até mesmo a cantora Rihanna se rendeu às celebrações e foi à festa do Spotify na Riviera Francesa. A cantora, grávida do segundo filho, foi acompanhar o marido A$AP Rocky, que se apresentou no evento.

Apesar das incontáveis festas espalhadas por toda a Cote D’Azur, só o evento do serviço de streaming se transformou no mais falado e cobiçado em Cannes. Pela cidade, criativos de todo o mundo tentavam conseguir convites para a festa privada do Spotify.

Rihanna em festa durante Festival Cannes Lions Foto: Wesley Gonsalves/Estadao

Conforme divulgado pelo serviço de streaming de música, a festa era aberta apenas para convidados, como anunciantes, agências e influenciadores. “Eu tentei um ingresso, mas disseram que estava tudo esgotado”, publicou nas redes sociais uma executiva que participa do festival.

No último domingo, 18, às vésperas da estreia do evento, o Spotify Beach recebeu a cantora H.E.R.; na terça-feira, 20, foi a vez da banda Florence + the Machine e Will I am. Nesta quarta-feira, 21, o palco da festa teve atações como Foo Fighters.