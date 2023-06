CCO da Wieden+Kennedy, Susan Hoffman recebe o Leão de St. Mark no último dia do Cannes Lions

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

No último dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, nesta sexta-feira, 23, Susan Hoffman, CCO da Wieden+Kennedy, recebeu o Leão de St. Mark. O prêmio é concedido a indivíduos que oferecem contribuições relevantes à indústria da criatividade.

Susan Hoffman e Simon Cook. Crédito: Listo.

Hoffman entrou na empresa como a funcionária número oito e passou os últimos 40 anos desfrutando de sua perspectiva única em alguns dos anúncios mais memoráveis que a W+K produziu, incluindo "Go Forth" da Levi, "Born of Fire" da Chrysler e "Revolution", "If you let me play", "Da Da Ding" e "Revolution" da Nike. Susan também comandou a Wieden+Kennedy 12, a primeira escola de publicidade experimental da agência, lançada em 2004 e que trouxe alguns dos talentos criativos de maior sucesso em uma década.

No palco para receber o prêmio, Susan conversou com o CEO do Cannes Lions, Simon Cook. A dupla começou falando sobre a reação da líder da Wieden+Kennedy ao saber que receberia a homenagem: ela demorou mais de uma semana para responder o email, enquanto alinhava com sua equipe como deveria agir, tamanha a surpresa.

A sessão explorou a trajetória de Hoffman, o processo criativo por trás de algumas de suas principais campanhas e os segredos de seu sucesso. A importância da colaboração da equipe também foi destaque. "Sou uma pequena parte disso; é preciso um exército para produzir um bom trabalho", afirmou. E defendeu o trabalho presencial: "Vá para o escritório, você não pode produzir algo assim se o time não estiver no escritório."

Cobertura especial

