CEO do Spotify entrevista o comediante Trevor Noah em 'piscina' do Cannes Lions

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O Spotify trouxe nesta terça-feira, 20, seu discreto fundador e CEO, Daniel Ek, para entrevistar o comediante Trevor Noah, anunciado hoje como a mais nova estrela a lançar um podcast no serviço de streaming. O bate-papo ocorreu no espaço de ativação de marcas da Croisette, na Riviera Francesa, onde o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade é realizado até 23 de junho.

CEO do Spotify Daniel Ek (esq.) entrevista o comediante Trevor Noah no Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen.

Noah declarou que há bastante tempo vinha pensando em fazer um podcast, uma mídia "intimista" segundo ele. "Podcast é algo que você ouve quando está sozinho: dirigindo, no transporte, caminhando. Parece que foi feito só para você. Acaba sendo uma jornada individual, um conteúdo que você consome onde quiser, do jeito que quiser. Não parece algo que foi feito em massa", diz.

Ele comparou as vantagens do formato com o Daily Show, programa diário na TV que ele comandou de 2015 a 2022. Segundo Noah, o podcast permite um aprofundamento maior nos temas, pois não há a pressão do tempo ou dos comerciais. É possível mergulhar em diferentes assuntos e depois decidir o que será mantido ou editado.

O podcast será lançado no final do ano e terá um formato flexível, sem temas fixos. Noah quer buscar pessoas interessantes - não necessariamente famosas, ele frisou - para contar boas histórias. "Quero colocar luz em movimentos culturais e ideias que nos ajudem a ter uma compreensão melhor do mundo em que vivemos".

"Não estamos prestando muita atenção nas histórias importantes quando elas não nos envolvem diretamente", diz ele. "Mas isso não quer dizer que elas não vão nos impactar. O que aconteceu recentemente em Nova York - que foi impactada pelos incêndios no Canadá - é um exemplo disso".

Noah também falou como a inteligência artificial está mudando a forma como as pessoas enxergam e se relacionam com o trabalho: "Nunca deveríamos subestimar a disrupção imediata na sociedade que novas tecnologias promovem. Há um hiato entre a descoberta das novas tecnologias e as oportunidades que elas abrem. E precisamos falar sobre isso".

Ele encerrou a conversa explorando as possibilidades de que a inteligência artificial ofereça pontes de linguagem e comunicação entre as pessoas. "Estamos muito perto de ter uma conversa ao vivo com alguém que está falando outro idioma. Isso é incrível", afirma.