CMO da AB InBev, Marcel Marcondes, dá o "pontapé inicial" no calendário de palestras do Cannes Lions

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão Cannes

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions começou sua 70ª edição nesta segunda-feira, 19, na Riviera Francesa, com uma sessão que destacou a criatividade da AB InBev. A cervejaria ficou conhecida por produzir soluções de marketing criativas e inovadoras e, em 2022, saiu de Cannes com 49 Leões - um Grand Prix, dez de ouro, 19 de prata e 19 de bronze - por marcas de sete países diferentes. O prêmio conquistado está na categoria Creative Effectiveness Lions, que reconhece os impactos sustentáveis produzidos pelas estratégias criativas.

Cannes Lions abre calendário de palestras com CMO da AB InBev. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Na palestra, Marcondes trouxe exemplos de grandes campanhas de marcas da AB InBev e falou sobre seus impactos sociais. Um dos projetos mais marcantes foi o Corona Extra Lime, um incentivo ao plantio de limões na China, país líder no consumo de cerveja, que impulsionou a economia local e aumentou a visibilidade da Corona, tradicionalmente consumida com a fruta.

O CMO também mencionou as polêmicas recentes em torno da Bud Light, que deixou de ser a marca de cerveja mais consumida nos Estados Unidos após um boicote a uma campanha feita com a influenciadora transgênero Dylan Mulvaney. Segundo Marcondes, "nunca é só sobre cerveja, é sobre aproximar as pessoas".

Em sua fala, ele também falou sobre a capacidade das marcas de produzir conteúdo, frisou a importância de valorizar as empresas parceiras, e destacou o papel da humildade na construção de uma marca.