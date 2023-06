Com o tema 'In the making', 70ª edição do Cannes Lions reafirma compromisso com a excelência

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions começa nesta segunda-feira, 19, na Riviera Francesa, com o tema "In the making" (em curso). Após sete décadas de excelência criativa, o mais importante prêmio de publicidade do mundo reafirma novamente o compromisso de manter a qualidade nos próximos 70 anos.

O Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions começa nesta segunda-feira, 19, na Riviera Francesa, com o tema "In the making". Crédito: Oxygen

Antenada ao contexto global, a edição deste ano reflete a extrema pressão sobre os orçamentos de marketing no atual clima econômico e a necessidade urgente de provar o papel que a criatividade pode desempenhar no crescimento comercial sustentável. Assim, a atenção ao impacto positivo de marcas e campanhas se amplificou, ocasionando algumas mudanças nas premiações de 2023.

Palcos paralelos e experiências envolventes devem agitar Cannes durante o festival internacional de criatividade. Crédito: Oxygen.

Os participantes, por exemplo, são incentivados a fornecer informações sobre suas emissões de carbono, a composição das equipes envolvidas 'por trás da câmera' e outros dados relevantes sobre a agenda de DE&I - Diversity, equaty and inclusion (Diversidade, equidade e inclusão) da marca ou agência. Também será valorizado o impacto do trabalho criativo, tendo em conta a grande variedade de métricas que mostram a eficácia dessa inventividade.

Insights de mentes brilhantes

Continua após a publicidade

Além das premiações, Cannes Lions conta com uma forte programação de conteúdo conectada ao zeitgeist (do alemão "espírito do tempo") e repleta de palestrantes de peso como Amanda Gorman, David Droga, Spike Lee, Sir Martin Sorrell, Jeff Goodby, Arianna Huffington, Will.i.am, Scott Galloway e Kara Swisher.

O Estadão, representante oficial do evento no Brasil há 22 anos, fará uma cobertura especial em parceria com RZK Digital, THE LED e Oxygen, um hub de conteúdo sobre inovação. Além das informações publicadas em diferentes plataformas do jornal, a divulgação terá um reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital Out-of-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do País.

Para completar, ativações de marcas como Pinterest, Amazon, Spotify, Google, Microsoft, Netflix e Meta prometem agitar a cidade, com palcos paralelos e experiências envolventes para disputar a atenção dos participantes.