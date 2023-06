Em Cannes, Gary Vaynerchuck questiona falhas da indústria de marketing

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O polêmico Gary Vaynerchuck, ou Garyvee, como é conhecido, entrou sozinho no palco do teatro Debussy, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, para uma plateia que incluía seu pai, Sasha, recebido com uma salva de palmas. Mas o clima leve e bem-humorado durou pouco: o empreendedor de marketing digital passou a meia hora que lhe coube criticando a indústria da propaganda e o próprio festival.

Polêmico Gary Vaynerchuck faz palestra no Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen.

"Nós viemos até aqui para nos inspirar e falar sobre criatividade. Mas há uma desconexão entre a quantidade de pessoas que estão realmente consumindo esse trabalho", afirmou. "Os verdadeiros consumidores não fazem a menor ideia do que está acontecendo aqui esta semana. É a verdadeira definição de 'câmera do eco'."

Vaynerchuck também lamentou a saúde mental dos publicitários. Segundo ele, a forma como o processo criativo é conduzido nas agências não extrai o melhor de cada talento. Pelo contrário: infinitas reuniões sem sentido, a interferência de inúmeros profissionais ao longo da criação de campanhas e a ingerência dos próprios clientes acabam minando a força criativa.

"Há uma maneira diferente de fazer publicidade e isso está sendo jogado na nossa cara constantemente, por marcas emergentes, criadores emergentes, editores emergentes e tudo o que está realmente acontecendo na sociedade."

Garyvee finalizou sua fala convidando os criativos a não pensarem exclusivamente nos comerciais de TV e experimentarem novos formatos de comunicação - especialmente as mídias sociais, onde, segundo ele, é possível ser verdadeiramente "customer-centric".