Em Cannes Lions, Will Guidara propõe abordagem guiada pela 'emoção na hospitalidade'

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O autor do best-seller Unreasonable Hospitality, Will Guidara, foi um dos palestrantes do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade nesta quarta-feira, 21. O escritor falou sobre hospitalidade, reforçou o valor de se investir em pessoas e citou a famosa frase de Maya Angelou: "As pessoas vão se esquecer do que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer como você as fez sentir".

Guidara acredita que uma abordagem guiada pela emoção na hospitalidade é uma habilidade indispensável para as lideranças, além de ser uma grande vantagem para aqueles que sabem valorizá-la. Para ele, as pessoas não colecionam mais coisas com o apreço que costumavam antes - elas, agora, colecionam experiências. Por isso, é preciso investir em momentos que criem memórias dignas de serem preservadas.

Em seu livro, o autor conta a história de como ajudou a transformar o Eleven Madison Park no restaurante número um do mundo. Quando um grupo de turistas comentou, em seu restaurante, que ainda não tinha tido a chance de provar um cachorro-quente nova-iorquino, Will Guidara correu até o carrinho mais próximo e comprou um hot dog de US$ 2, que foi incrementado e servido. Os clientes, que não tinham ideia do que estava acontecendo nos bastidores, ficaram tão felizes que Will mudou completamente sua perspectiva.

Ele percebeu que os relacionamentos são a parte mais importante dos negócios: "Alguém mais jovem, mais criativo ou com mais dinheiro pode aparecer em qualquer momento do futuro não tão distante e fazer um produto melhor". Mas boas relações são construídas com o tempo. "E se você está tão focado em investir nos produtos, esqueça alguns relacionamentos", afirmou.