Estereótipos são incompatíveis com a curiosidade, diz embaixadora da ONU no Cannes Lions 2023

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A atriz, dramaturga e embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas) Danai Gurira falou nesta terça-feira, 20, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, sobre o lançamento da campanha “Say Nothing, Change Nothing”. A iniciativa foi idealizada pela Unstereotype Alliance, plataforma da ONU criada para quebrar estereótipos nocivos que circulam no mundo da publicidade.

A atriz, dramaturga e embaixadora da ONU (Organização das Nações Unidas) Danai Gurira no Cannes Lions 2023. Foto: Listo

A ação surgiu após resultados de uma pesquisa da Ipsos revelarem que 73% das pessoas irão vivenciar preconceitos decorrentes de estereótipos - e apenas 30% tentarão mudar esse cenário. A pesquisa concluiu ainda que reforçar estereótipos perpetua também uma série de violações de direitos humanos prejudiciais a pessoas ao redor de todo o mundo.

Para Gurira, os estereótipos são incompatíveis com a curiosidade, já que “eles nutrem as coisas que a era da informação enfraqueceu”. A atriz argumenta que esses rótulos deixam as pessoas mais preguiçosas e que a curiosidade, por outro lado, cria conexões e gera empatia. “Estereótipos são preguiçosos. Uma verdadeira troca que agregue conhecimento não pode ser feita em 120 caracteres ou menos.”

A mensagem de Danai Gurira ficou clara, pedindo para que as pessoas usem a curiosidade como forma de reduzir os estereótipos propagados dentro de si mesmos, e depois desafiar outros a fazerem o mesmo. “Esse papel pode ser isolador no início; você vai ser o primeiro no seu espaço a mudar o tom da conversa. Mas não há problema nenhum em ser o primeiro”.