Ex-ministro de Finanças da Grécia vence 'disputa' sobre clima com plateia no Cannes Lions

O ex-ministro de Finanças da Grécia Yanis Varoufakis se juntou nesta quarta-feira, 21, à produtora de conteúdo Mary Kuper e ao chefe de criatividade e design global da WongDoody Grace Fancise para jogar The Climate Game com a plateia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. No final da sessão, ele venceu a partida.

Ex-ministro de Finanças da Grécia participa de painel no Cannes Lions. Crédito: Listo.

Criado pelo Financial Times em parceria com o Infosys, o game online desafia o público a desacelerar os piores efeitos das mudanças climáticas com o objetivo de manter o aquecimento global em 1,5ºC e alcançar a net zero até 2050, reduzindo as emissões de carbono. Cada decisão do jogo gera impactos diferentes à medida que os participantes avançam nas questões.

A iniciativa, classificada como "jornalismo interativo" pela empresa - já que informa sobre os efeitos da crise climática, enquanto as pessoas participam do processo -, contou com a colaboração da Agência Internacional de Energia e resultados de pesquisas científicas de modo a refletir com precisão os desdobramentos de cada decisão dos jogadores.

Os três painelistas passaram por todas as perguntas de múltipla escolha da "brincadeira", explicando o racional por trás de cada uma de suas escolhas. Eles levaram em consideração suas vivências pessoais e profissionais, além dos pontos e estratégia do jogo.

Yanis foi o vencedor com alguns décimos de vantagem. Mas a vitória foi ofuscada por uma pessoa da plateia que se levantou em protesto e afirmou que não há mais tempo para se alcançar as metas de desenvolvimento sustentável estabelecidas para 2050.