Executivos do Google discutem união entre tecnologia e criatividade no Cannes Lions

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Para debater a inteligência artificial e os possíveis impactos desse recurso no futuro, o Google levou dois de seus executivos aos palcos do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, na Riviera Francesa, nesta quarta-feira, 21. James Manyika, SVP de pesquisa, tecnologia e sociedade, e Robert Wong, vice-presidente do Google Creative Lab, falaram sobre a intersecção entre tecnologia e criatividade.

James Manyika, SVP de pesquisa, tecnologia e sociedade do Google. Crédito: Listo.

Apesar de entender a apreensão dentro da indústria criativa com a IA, a dupla destacou a diferença entre a arte e a ferramenta, citando a famosa frase de Darren Almond: "O meio nunca transcende o artista, é o artista que transcende o meio".

Para eles, a inteligência artificial tem potencial tecnológico não só para complementar e estender a capacidade humana, mas também para desenvolver a expressão artística e criar novas possibilidades. A preocupação recairia somente na questão de saber a origem do conteúdo consumido.

A regulamentação da IA vem sendo amplamente discutida como uma maneira de assegurar que o mundo não seja "dominado por robôs", como muitos ainda temem. Alguns países já estão desenvolvendo legislações nesse sentido. Enquanto isso não se concretiza, cabe às empresas assumir a responsabilidade de garantir a segurança digital.

Para quem continua apreensivo, Robert Wong aconselhou: "Façam o que as pessoas criativas fazem de melhor: teste, brinquem, joguem".

"Ao longo da história, movidos pela curiosidade, criatividade ou necessidade, os humanos sempre ultrapassaram os limites do que é possível", afirmou James Manyika. "Todas as eras da descoberta e da inovação começaram com alguém imaginando possibilidades."