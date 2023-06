Kara Swisher e Scott Galloway gravam podcast ao vivo no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A dupla Kara Swisher e Scott Galloway subiu ao palco nesta quinta-feira, 22, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, para gravar ao vivo um episódio do podcast Pivot, em que os dois discutem as notícias mais interessantes da semana no mundo da tecnologia e dos negócios.

Kara Swisher e Scott Galloway sobem em palco do Cannes Lions 2023 para gravar episódio de podcast. Crédito: Listo.

A conversa - uma espécie de bate-papo entre velhos amigos - começou com uma troca de impressões sobre o que já aconteceu durante o evento na Riviera Francesa.

Scott revelou que não viria a Cannes de férias nem ao Cannes Lions apenas pelo festival, mas que a combinação é imbatível e tem uma energia única: "As pessoas aqui parecem estar realmente felizes de estar se encontrando presencialmente. A recessão tão anunciada não chegou. Todos estão otimistas, eu estou otimista."

Galloway não pareceu otimista, contudo, com o status atual da indústria da propaganda, definindo os anúncios como "uma taxa que as pessoas não letradas digitalmente precisam pagar". Na sua opinião, a publicidade precisa de um novo nome, pois "há muitas pessoas inteligentes no mercado criando marcas sem usar propaganda".

Scott passou 20 anos na Prophet, consultoria de marcas que ajudou a fundar, e que no final estava exausto. "Era um negócio muito baseado em relacionamentos, viagens e reuniões com os grandes líderes das marcas. Me deu muita musculatura para lidar com clientes - foi quase como um segundo MBA. Mas isso teve um custo alto para minha saúde e vida pessoal. Hoje, mudou: esses negócios não são mais sobre pessoas e criatividade, e sim sobre processos e algoritmos".

Depois da introdução, Kara e Scott passaram a discutir os assuntos do momento, como sempre fazem no programat. Desta vez, a alta de 112% nas ações da Tesla; Microsoft ultrapassando o Google e liderando o espaço da IA (Inteligência Artificial); a Meta anunciando que o Instagram Reels aumentou em 23% o engajamento na plataforma, enquanto mais jovens com menos de 25 anos estão passando mais tempo no TikTok do que na Apple TV, Amazon Prime ou Netflix. Galloway apostou que o Snap vai voltar com tudo e Kara, por sua vez, sugeriu que a Apple deveria comprá-lo.

Ao fim da sessão, Scott repetiu seus conselhos da véspera: "Saiam das telas e façam coisas analógicas", afirmou. "É um alívio sair um pouco dos Estados Unidos e passar uns dias na Europa", disse Kara. "As coisas estão muito ruins lá, em muitos sentidos [em referência ao submarino desaparecido]. É triste, e lamento muito pelas pessoas que estão lá embaixo, mas falhamos como sociedade ao permitir que as pessoas paguem fortunas por esse tipo de coisa. Além disso, tem todo o custo do resgate. Deveríamos repensar onde colocamos nosso dinheiro, pois só assim o mundo vai evoluir."