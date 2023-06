Keke Palmer fala sobre os próximos passos de sua carreira no festival Cannes Lions

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A atriz, cantora e podcaster Keke Palmer foi entrevistada sobre os próximos passos de sua carreira nesta terça-feira, 20, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. O evento, que acontece na Riviera Francesa, termina em 23 de junho.

Kake Palmer participa do painel 'Creating the Next Generation of Streaming Content', no Cannes Lions. Crédito: Oxygen.

Nas telas desde muito jovem, Palmer recentemente protagonizou o filme de Jordan Peele, "Não! Não Olhe!". Em maio, ela lançou o álbum visual Big Boss, que explora aspectos múltiplos de sua vida pessoal e profissional.

No podcast "Baby, This is Keke Palmer", ela traz entrevistas semanais com discussões de temas variados, geralmente ligados ao mundo do entretenimento. Mas seu trabalho não acaba na frente das câmeras. Keke fundou a KeyTV, rede digital que incentiva jovens a buscar oportunidades no ramo audiovisual.

Para a atriz, a arte é um meio para contar uma história, e uma maneira de inspirar as pessoas que se identificam com ela. Dessa forma, ela cria espaço para que novos criadores ocupem espaços como o dela.

Entrevistada por uma representante da Amazon, Palmer falou também sobre o programa Black Business Accelerator, um incentivo da empresa a companhias fundadas por pessoas negras. A iniciativa - da qual Keke é embaixadora - oferece auxílio financeiro, serviços de marketing e letramento no mundo dos negócios.