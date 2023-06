Lenda da publicidade abre discurso no Cannes Lions falando sobre turbulências geopolíticas

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Verdadeira lenda no mercado de comunicação global - tendo sido CEO do grupo WPP por 33 anos -, Sir Martin Sorrell começou sua palestra"What's Now, Near and Next in the Digital Revolution", nesta segunda-feira, 19, no Festival Internacional de Criatividade, na Riviera Francesa, explicando que tinha chegado a Cannes no meio da madrugada, devido a um problema com o voo da British Airways. Falando no palco do Teatro Debussy, o mais importante de todo o festival, achou por bem fazer uma ressalva: "Depois de dormir apenas três horas essa noite, trarei aqui o que for possível para vocês".

Sir Martin Sorrell, fundador do grupo WWP, discursa no Cannes Lions 2023. Crédito: Oxygen

Sorrell abriu seu discurso afirmando que o mundo está um "lugar maluco", graças a turbulências geopolíticas como o conflito entre os Estados Unidos e a China (que ele comparou à Guerra Fria); à crescente pressão de Xi Jinping sobre Taiwan; ao imperialismo russo e à escalada de poder de Putin, bem como em função da agressividade nuclear do Irã.

Além disso, a emergência climática, as demandas por mais diversidade e inclusão, e a retração do propósito como força motriz no mundo dos negócios tornam a agenda dos anunciantes muito mais complexa. "Os próximos 50 anos serão muito diferentes dos próximos 50", afirma. "Há um novo equilíbrio de poder."

Para ele, algumas regiões sairão beneficiadas dessas mudanças, e uma delas é exatamente a América Latina. Na visão de Sorrell, existe um ambiente mais amigável para o capitalismo em quatro países: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Foi a deixa para uma crítica ao próprio festival, que, segundo Sorrell, "subestima a importância criativa e econômica dessa região".

Outro protagonista nos próximos anos, na sua visão, é o Oriente Médio. Sorrell usou como exemplo a recente aquisição de times de futebol globais por países árabes, como uma tentativa de reposicionamento protagonizada pela região.

Na Ásia, Sorrell acredita que a retração da China para negócios com o Ocidente permitirá o crescimento de países como Vietnã, Indonésia, Singapura, Malásia, Filipinas e Tailândia.

Depois desse contexto geopolítico, Sorrell passou a descrever o impacto maior que seus clientes sofrerão no curto prazo: a onipresença da Inteligência Artificial (IA). Destacou como principal risco o desemprego, e apontou como oportunidades um aumento de produtividade dos times por meio da criação de conteúdo automatizado; a hiper-personalização, que, desta vez, poderá ser feita em escala; o planejamento e a compra de mídia; e a diminuição da distância hierárquica entre funcionários nas empresas - pois, segundo ele, a IA vai democratizar o conhecimento e ampliar o acesso de todas as pessoas à informação.

Sir Martin Sorrell ainda demonstrou acreditar no metaverso, lembrando que a Apple pode ter dado uma sobrevida ao conceito com o lançamento recente do headset de realidade mista Vision Pro.

Sorrell finalizou dando três conselhos para as agências: primeiro, que sejam, de fato, ágeis: "Muitas agências dizem ser ágeis, até que o cliente comece a trabalhar com elas". Segundo, priorize o interesse do cliente, pois ele precisa de mais controle agora. Isso pode passar por ter flexibilidade para trabalhar em diferentes modelos de parceria. E, por fim, que foquem em "first-party data", já que esta política está mudando no mundo todo e isso será um grande diferencial.