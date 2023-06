Líderes criativos discutem no Cannes Lions a força da inspiração: 'Somos contadores de histórias'

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nessa quinta-feira, 22, a sessão "Creatives on the Terrace", do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, trouxe os líderes Felipe Cury, da Le Pub Brazil; Geoff Edwards, da GALE Partners; e Danielle Trivisonno Hawley, da Uber. O grupo respondeu a perguntas da mediadora, a chefe de Conteúdo da LIONS Intelligence Lucy Aitken, e do público, abordando assuntos que foram desde diversidade racial nas empresas até suas inspirações e formas pessoais de lidar com o estresse.

sessão "Creatives on the Terrace", do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. Crédito: Oxygen.

Edwards falou sobre D&I (Diversidade e Inclusão), relembrando a origem da organização Saturday Morning, da qual foi cofundador em 2016. Diante das notícias de racismo que chocaram os Estados Unidos, ele e um grupo de amigos do setor criativo sentiram que precisavam fazer algo para conscientizar as pessoas sobre casos de injustiça.

No tópico "campanhas mais memoráveis dos últimos doze meses", Danielle trouxe novamente ao festival uma peça publicitária da Apple exibida alguns minutos antes na sessão "Unboxing", patrocinada pela marca. Sem nenhuma intenção de despertar simpatia, a peça mostra produtos sendo usados cotidianamente por pessoas com deficiência. O mote é mostrar que "é o design ruim que faz as pessoas deficientes".

O brasileiro Felipe Cury, reconhecido com mais de 200 prêmios - incluindo o primeiro Titanium Lions 2019 da Alemanha -, falou sobre o seu ingresso no mundo da publicidade, ressaltando a força do país no ramo. Ele ressaltou a forma como grandes peças publicitárias muitas vezes são memorizadas e lembradas no Brasil.

Geoff fechou a palestra com uma mensagem para o mundo da publicidade: "No fundo, nós somos contadores de histórias, e as histórias estão aqui desde que o mundo é mundo - elas podem influenciar a cultura [...] Eu acho que temos um papel importante em conseguir fazer com que as pessoas entendam novas ideias, se tornem e se mantenham curiosas."

Continua após a publicidade

Cobertura especial

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.