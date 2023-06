Lounge do LinkedIn no Cannes Lions tem bate-papo sobre o papel do CMO moderno

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Diversas ativações de marcas como Meta, Microsoft, Disney e Snap ocorrem na área externa do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade 2023. Nesta quinta-feira, 22, o lounge do LinkedIn, por exemplo, recebeu Christine Cook, chefe de Rendimento da Bloomberg Media, e Dara Treseder, CMO da Autodesk, para uma conversa sobre o "papel do CMO moderno". O bate-papo foi mediado por Tyrona Heath, diretora de Engajamento de Mercado do LinkedIn Institute.

Lounge do LinkedIn durante palestra sobre o papel do CMO moderno. Crédito: Oxygen.

Os palestrantes trataram da importância de se estabelecer novas metas e fazer as ideias circularem para que sejam aprovadas. "As pessoas não sabem o que elas sabem", afirmou Dara. Segundo a CMO, é preciso falar uma língua que entendam e ampliar a voz da marca.

Para eles, apesar de estar presente em tudo, o marketing é "como o encanamento": algo necessário, mas geralmente deixado de lado até que precisemos dele.

Cook acredita que o investimento no marketing interno é tão importante quanto as outras estratégias: "Se uma organização de vendas não conhece a dinâmica do que leva ao crescimento, ela não será capaz de modelar onde vê o crescimento começar."

Dentro das empresas, os profissionais do mundo do marketing estão tendo que se adaptar, assumindo novas funções para trazer lucro. Uma pesquisa do LinkedIn revelou que 27% dos CMOs estão se sentindo sobrecarregados, enquanto 14% já alcançaram novos níveis perigosos de estresse.

A pesquisa revelou ainda que, neste momento, os holofotes estão nas soft skills, ou seja, habilidades menos técnicas, como estratégia criativa, resolução de problemas e pensamento inovador. Muitas empresas estão desenvolvendo uma cultura mais horizontal, e um dos ensinamentos do painel foi que "as melhores ideias não devem vir das lideranças, mas das organizações inteiras".

Para os publicitários e agências, Dara Treseder, CMO da Autodesk, deixou um último conselho: "Faça algumas apostas. Nem todas vão funcionar, mas, se você fizer as mesmas coisas de novo, conseguirá os mesmos resultados. Isso exige coragem."