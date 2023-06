No Cannes Lions, fundadores da Coperni falam sobre a integração entre moda, tecnologia e inovação

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A moda sempre inova de diferentes maneiras, mas uma marca tem se destacado pela capacidade de integrar elementos revolucionários em seus designs: a francesa Coperni. Seus fundadores, Sebastién Meyer e Arnaud Vaillant, participaram nesta quinta-feira, 22, de um bate-papo com Eva Chen, vice-presidente de moda da Meta, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade.

Sebastién Meyer, da Coperni, em painel no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

No painel, a dupla contou que o nome da marca vem do matemático e astrônomo Nicolau Copérnico, inspiração por trás do viés inovador da Coperni, sempre conectada com temas de ciência e tecnologia. Nos últimos meses, por exemplo, novos formatos criativos foram adotados, como a adoção da ferramenta Reels, do Instagram; cães robóticos da Boston Dynamics desfilando pela passarela, e o vestido em spray Fabrican, pulverizado na modelo Bella Hadid no show da Coperni na Fashion Week de Paris.

A dupla comentou ainda o quiet luxury - tendência de um consumo mais discreto no meio da moda que vem ganhando muito espaço -, bem como o impacto da ausência de desfiles na pandemia - situação que eles contornaram criando um show drive-in, para que as pessoas pudessem ver os modelos usando as roupas ao vivo, mas sem risco de infecção.

Sobre seus planos para o futuro, Sebastién e Arnaud afirmaram estar planejando novos jeitos menos dramáticos de mostrar sua abordagem inovadora. "Agora que provamos que conseguimos fazer grandes shows, talvez seja hora de mostrar que sabemos fazer roupas de verdade."