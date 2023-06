No último dia do Cannes Lions, Spike Lee fala sobre relação do cinema com a publicidade

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O último dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade começou nesta sexta-feira, 23, com a presença ilustre do diretor de cinema Spike Lee. Honrado com o prêmio de 'realizador criativo do ano', ele foi entrevistado pelo escritor, editor e também diretor Barry Brown.

Honrado com o prêmio de 'realizador criativo do ano', Spike Lee fala em painel no último dia do Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

Amigos há muitos anos, Lee e Brown subiram ao palco em um clima descontraído, rememorando o início da carreira do premiado diretor. Entre risadas, a dupla contou sobre os bastidores da estreia do primeiro filme de Lee, Ela Quer Tudo, em 1986. Exibido em uma única sala de cinema, o longa tinha uma cena explícita que mudaria sua classificação indicativa, e para contornar a situação, Brown precisou editar os rolos de filme dentro da sala de projeção.

Desse primeiro filme, começou uma próspera relação com a publicidade. Sem nunca ter dirigido um comercial, Spike Lee fez sua estreia em uma série de anúncios para o Air Jordan, tênis da Nike em homenagem a Michael Jordan. O jogador de basquete - que nunca havia ouvido falar no diretor - apareceu nas telas ao lado de Mars Blackmon, personagem de Lee na produção cinematográfica.

A parceria com a Nike se mantém até hoje. Durante a sessão, Spike Lee relembrou e reassistiu a alguns de seus comerciais mais bem-sucedidos, inclusive a edição comemorativa de 50 anos da marca, "Seen It All", em que o diretor apareceu ao lado da DJ Zimmie, falando sobre a história e o que se espera para o futuro da marca esportiva.

Enquanto os comerciais da Nike eram produzidos, Lee foi contatado pela Levi 's para mais comerciais, engatando em um novo segmento da carreira mais direcionado ao mercado publicitário - foco do evento em Cannes.

Falando sobre os destaques da carreira e a magnitude que seu trabalho alcançou, acarretando em parcerias com nomes como Michael Jackson, Prince e o músico Miles Davis; Lee foi humilde, falando que "não foi nada planejado". Sobre o futuro, o diretor ganhou uma rodada de aplausos quando afirmou "eu não pretendo parar em nenhum momento do futuro próximo".

