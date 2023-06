'O propósito deve ter sete vidas', brinca palestrante em sessão do Cannes Lions

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Amy Rodgers, chefe de conteúdo na WARC, abriu o painel "Unpacked: Can Purpose Rediscover its Purpose?" nesta quinta-feira, 22, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, brincando que a palavra "propósito" deve ter sete vidas - sua "morte" já foi anunciada muitas vezes nos últimos anos e, ainda assim, continua rondando os departamentos de marketing e as agências de publicidade.

Amy Rodgers, chefe de Conteúdo na WARC, durante palestra no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

O fato é que, cada vez mais, as pessoas estão escolhendo se relacionar com empresas baseadas no que elas fazem pela sociedade e pelo planeta. E isso não dita apenas as decisões de compra, mas também define onde elas querem trabalhar.

Propósito, a seu ver, não deve ser uma obrigação. Precisa ser uma opção. Marcas devem conquistar o direito de ter um propósito, construído com ações concretas e intencionais.

Para ilustrar um caso bem-sucedido de marca com propósito, Amy chamou ao palco a SVP Global Brands da Mondelez, Mie-Long Wong, e Darren Bailes, Global Chief Creative Officer da VCCP, que contaram sobre o trabalho de Cadbury's, um dos chocolates mais antigos e queridos do Reino Unido.

Em 2017, a marca estava derretendo: vendas despencando tanto no país de origem quanto em mercados emergentes. A empresa fez um mergulho em sua história de quase 200 anos para se reconectar com sua essência, e resgatou a ideia de que um chocolate Cadbury's era como um abraço carinhoso. A mensagem de cuidado tanto com seus funcionários quanto seus consumidores era um desejo antigo, e este insight resultou no posicionamento de generosidade adotado pela Cadbury's.

Darren Bailes, Global Chief Creative Officer da VCCP. Crédito: Listo.

"Fomos na contramão do que as marcas normalmente fazem para se destacar: resolvemos fazer coisas pequenas", explica Wong. Campanhas simples, mas com alta carga emocional, valorizando pequenos atos cotidianos de bondade, estimulavam que as pessoas fossem mais generosas umas com as outras. A executiva lembrou que, no Reino Unido e no Japão, há uma epidemia de solidão mais mortal que o cigarro: para endereçar o problema, uma das campanhas - "Donate your Words" - convidava as pessoas a conversarem com idosos.

A plataforma de generosidade foi adotada internacionalmente. Sukesh Nanak, Chief Creative Officer da Ogilvy, então, mostrou como a ideia foi adaptada ao mercado indiano. A Cadbury's voltava, assim, a ser a marca de chocolates número 1 do mundo.

"Se o propósito estiver baseado em insights do consumidor, em uma verdade sobre o produto, conectado com um compromisso de longo prazo e com a estratégia de crescimento do negócio, ele pode realmente criar valor compartilhado com os consumidores, com a sociedade, com o meio ambiente e para a empresa."