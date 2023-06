Organização convoca agências no Cannes Lions para campanha do Dia Mundial do Câncer

No 70º Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que acontece na Riviera Francesa até 23 de junho, a organização Working with Cancer anunciou uma competição às agências interessadas em acabar com o estigma da doença no local de trabalho. Campanhas multimídia sobre o assunto serão avaliadas e selecionadas para que, no Dia Mundial do Câncer, em 4 de fevereiro de 2024, a peça vencedora seja lançada.

Premiada com dois Leões de Ouro e o Grand Prix de Lions Health For Good, a Working with Cancer é uma iniciativa lançada no início de 2023, no Fórum Econômico de Davos, pela Fundação Publicis. O seu objetivo é fazer com que empresas de todo o mundo assinem um compromisso em defesa dos pacientes com câncer, assumindo a responsabilidade pelas políticas internas para promover um ambiente mais acolhedor.

O esforço para acabar com o estigma do câncer no local de trabalho vem de dados que revelam que uma em cada duas pessoas será diagnosticada com câncer ao longo da vida, e que 50% das pessoas que recebem esse diagnóstico têm medo de contar aos seus empregadores por medo de serem demitidos.

O vídeo premiado que explica o que é a organização traz relatos de pessoas que foram dispensadas quando revelaram ser vítimas da doença, ficando, assim, sem seguro de saúde. O medo dessa realidade faz com que muitas pessoas prefiram passar por isso sozinhas, mas 92% dos pacientes com câncer concordam que ter apoio no local de trabalho tem um impacto positivo em sua recuperação.

Até o momento, 600 empresas já assinaram o compromisso de não demitir funcionários diagnosticados com câncer, o que impacta 20 mil funcionários. Entre elas, estão grandes nomes como Pfizer, Meta, Toyota, L'Oréal, Pepsico, Carrefour, Microsoft e Nestlé. A competição anunciada em Cannes Lions quer espalhar ainda mais essa mensagem.

Os concorrentes poderão enviar suas propostas entre os dias 10 de julho e 15 de setembro, para que o grande vencedor seja anunciado no final de outubro. A campanha escolhida receberá US$ 100 milhões em mídia doada, além de US$ 5 milhões de investimento em produção, cedidos pelo Grupo Publicis.