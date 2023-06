Organização do Cannes Lions reforça ações em favor da saúde mental de delegações, jurados e público

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A saúde mental tem sido um tema frequentemente abordado nas palestras do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que acontece na Riviera Francesa até 23 de junho. Essa preocupação, contudo, não está restrita aos palcos: a organização do evento reforça a assistência a delegações, jurados e público em geral, tendo em vista eventuais sobrecargas decorrentes da programação frenética de palestras e premiações.

Quem estiver sobrecarregado no Cannes Lions pode 'fugir' do frenesi e descansar em áreas projetadas pelas marcas no festival. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Cartazes foram espalhados pelas paredes e cabines dos banheiros dos Palais com orientações às pessoas que não estiverem se sentindo bem. O texto indica a quem é possível pedir ajuda em caso de "pane". Além disso, o Quiet Lounge (Lounge do Silêncio) oferece a todos a oportunidade de recarregar as energias. Isolado do frenesi, o espaço não permite o uso de aparelhos eletrônicos, justamente para ajudar na missão de diminuir a ansiedade.

Cartaz colado em parede do Cannes Lions orienta público a procurar ajuda em caso de 'pane'. Crédito: Oxygen.

Assunto sério

Nos palcos, vimos o tema surgir em sessões como "From Missteps to a Billion-Dollars: The Journey of Creative Risk-Taking", que aconteceu nessa terça-feira, 20. Nela, o professor Scott Galloway se emocionou ao responder uma pergunta e instigou a plateia, especialmente a parcela mais jovem, a buscar momentos de lazer e satisfação fora do trabalho. "Façam amigos", disse ele. "Diga aos seus pais que você os ama."

Não foi o único: o empreendedor do marketing digital Gary Vaynerchuck aproveitou parte do tempo de sua sessão naquele dia para sugerir mudanças na forma como o processo criativo é conduzido nas agências, que, segundo ele, influenciam a saúde mental de publicitários de uma forma negativa.

Espaço Pinterest convida o público a trabalhos manuais. Crédito: Soraya Ursine/Estadão.

Mike White, criador da famosa série The White Lotus, da HBO, retomou o assunto um dia depois. Durante sua palestra, nessa quarta-feira, 21, ele lembrou o episódio de burnout que sofreu há alguns anos. "Busque fazer algo que traga satisfação", aconselhou. "Encontre pessoas e vá a lugares que despertem entusiasmo. A vida é curta."