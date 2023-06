Painel com executivos da General Mills no Cannes Lions tem desfecho emocionante

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Tinha tudo para ser mais um painel sobre criatividade no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade com viés institucional. Mas o professor Scott Galloway tem uma personalidade forte. Conhecido por ir direto ao ponto, ele dispensou a tradição das questões previamente alinhadas para formular uma pergunta delicada: o que os dois executivos de marketing da General Mills - dona de Häagen-Dazs e Cheerios - fariam se trabalhassem na AB Inbev e fossem demitidos por causa de uma ação de comunicação com uma influenciadora transgênero?

Professor Scott Galloway rouba a cena em palestra com executivos da General Mills. Crédito: Oxygen.

Galloway fazia alusão a um episódio recente em que a marca Bud Light viu suas vendas despencarem após Dylan Mulvaney compartilhar a foto de uma lata de cerveja com o seu rosto estampado ali. Seu questionamento era, justamente, o teor anunciado para aquele painel: as empresas falam muito sobre liberdade de criação e a necessidade de se assumir riscos, mas como criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para isso?

Na visão dos executivos, a confiança entre os membros do time é o ponto-chave para uma atmosfera de inovação com segurança. Martin lembrou que a General Mills é uma das maiores empresas americanas de capital aberto, com uma série de stakeholders; e eles não gostam de ser surpreendidos. Toda iniciativa que envolve um alto risco precisa ser alinhada com públicos de interesse antes de ser lançada - o que, a seu ver, não parece ter acontecido no caso da cerveja.

Galloway também quis saber como uma empresa centenária como a General Mills consegue atrair talentos, já que, como professor, vê a preferência de seus alunos por trabalhos em empresas como Google e Amazon. Eles responderam que é um privilégio atuar para uma empresa como a GM que tem várias marcas icônicas presentes em tantos lares americanos.

Na sequência, Galloway trouxe um tema recorrente em suas palestras, artigos e podcasts: a crise de saúde mental entre jovens rapazes americanos, na qual a obesidade desempenha um papel importante. O professor questionou os executivos sobre como lidam com a tensão entre vender seus produtos e fazer o bem para a sociedade. A resposta foi protocolar: com menções às marcas mais saudáveis da empresa e à transparência dos ingredientes.

O desfecho da sessão foi surpreendente, com uma pergunta da plateia sobre os conselhos que os painelistas dariam aos jovens recém-ingressos na publicidade. Depois das respostas institucionais de Martin e Wildermuth, Scott Galloway retomou o discurso que tem feito com certa frequência nos últimos meses. Com a voz embargada e os olhos marejados, disse: