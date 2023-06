Painel do Cannes Lions debate orçamento para criação, carreira profissional e inteligência artificial

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A sessão "Creatives on the Terrace", do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, que encerra nesta sexta-feira, 23, sua programação, recebeu hoje PJ Pereira, da Pereira & O'Dell; Jonathan Johnsongriffin, do Google; e Heather Pieske, do Vox Media.

Sessão 'Creatives on the Terrace' no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. Crédito: Ana Beatriz Morrone/Oxygen.

Os painelistas começaram o papo debatendo se é possível fazer muito com pouco dinheiro. PJ Pereira, um dos mais premiados publicitários brasileiros e fundador da Pereira & O'Dell, contou sua experiência saindo do Brasil. "Me lembro muito claramente de chegar aqui e ouvir as pessoas dizendo 'Você não pode ter esse orçamento', e eu pensava 'Como assim? Eu passei metade da minha carreira tendo metade desse orçamento para tudo."

Depois, Jonathan, que trabalhou na Nike durante mais de quatro anos e só recentemente fez a transição para o Google, onde é líder global de criatividade de marca, falou sobre sua experiência trabalhando com Serena Williams em prol da diversidade e a transformação na carreira. "Antes, eu falava sapatos e atletas todos os dias e, agora, eu falo sobre IA todos os dias", diz.

Inteligência artificial

A inteligência artificial foi destaque também neste painel. Para os palestrantes, ela é útil para os criativos, mas não pode ser vista como mais que uma ferramenta. "Se você colocar um número infinito de macacos em frente a máquinas de escrever, um deles acabará escrevendo Shakespeare", afirmou PJ Pereira. "O problema é saber qual deles é o certo."

"A IA é tão boa quanto nós podemos direcioná-la, responsabilizá-la, moldá-la e administrá-la"., afirmou Heather Pieske. "Se nós não formos as pessoas que estão impulsionando essas ferramentas, é algo que pode nos levar a um outro patamar num sentido positivo, mas também pode fazer muitas das coisas pelas quais é criticada. Tudo depende de nós."

Cobertura especial

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.