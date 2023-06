Palestrantes do Cannes Lions apostam em IA, áudio espacial e lives como tendências 'duradouras'

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nesta quinta-feira, 22, o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade promoveu um painel em que grandes executivos se reuniram para tentar identificar quais das novas tendências devem "vingar realmente" e quais insights irão além do "hype". Jaqueline Bo?njak, produtora de filmes e CEO da Q Department & Mach1; Nilesh Ashra, CEO da OK Tomorrow; e Gemma Battenbough, líder de Parcerias da Twitch, participaram da sessão.

Painel discute tecnologias e inovações que devem permanecer nos próximos anos. Crédito: Oxygen.

O grupo discutiu como será o mundo daqui a 18 meses, passando por algumas das principais tendências que podem influenciar o cenário, com o objetivo de criar insights tangíveis e possíveis de serem colocados em prática de maneira imediata nas organizações.

A inteligência artificial, destaque em diversas palestras do festival, voltou a ser debatida. "Acho que a automação vai continuar a pleno vapor, mas não acho que isso irá substituir a criatividade. Para mim, a criatividade é uma bagunça, um processo intrigante que não poderá ser alterado". Ele destacou que, ao longo da história, a tecnologia simplificou muitas funções sem nunca extinguir a criatividade, e desta vez não será diferente.

Já Bo?njak focou sua fala na tecnologia de áudio espacial, em que a percepção de som em 360 graus recria o efeito sonoro total no ambiente em dispositivos menores, como fones de ouvido. Ela acredita que esta é uma ferramenta ainda pouco explorada, mas com um enorme potencial de engajamento porque enriquece a interação em uma experiência imersiva.

Ainda no tópico de interação, a executiva do Twitch, plataforma de streaming da Amazon, reforçou a importância de o público se sentir conectado com o conteúdo. Para Gemma, as lives são um ótimo canal de comunicação para marcas, já que refletem autenticidade. "É muito difícil não ser genuíno quando se trata do ao vivo", afirmou.