Pesquisa revela que CMOs são mais importantes do que nunca

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

Nesta segunda-feira, 19, a multinacional de pesquisa de mercado Ipsos se juntou ao LinkedIn em Cannes para explorar um recém-lançado relatório, apresentado no Festival Internacional da Criatividade, sobre o mercado business to business, o B2B. Com 20% de CMOs e 20% de CFOs, diferentes perspectivas foram levadas em consideração, mostrando os efeitos do atual cenário econômico em todos os setores das empresas - desde o criativo até o financeiro.

Nesta segunda-feira, 19, a Ipsos se juntou ao LinkedIn em Cannes para explorar um recém-lançado relatório sobre o mercado B2B. Crédito: Oxygen.

Entre os entrevistados, 70% dos CFOs concordaram que os CMOs são mais importantes do que nunca. Em sua maioria, o otimismo vem da confiança de que os chefes de marketing serão capazes de ter um impacto significativo.

Para o CEO da Ipsos na América do Norte, Lorenzo Larini, no contexto atual, os CMOs e suas equipes são peças fundamentais. "O crescimento lucrativo, hoje, não é possível no b2b sem um CMO capacitado", afirmou.

O sentimento positivo não se limita às expectativas para os CMOs, mas se estende também para o uso da inteligência artificial. Para os palestrantes, a IA é uma grande oportunidade de mercado, já que oferece possibilidade de personalização em uma escala muito maior. Larini destacou: "Poderíamos passar 15 minutos falando sobre IA, mas a melhor abordagem que eu recomendaria, por enquanto, é testar tudo em uma escala menor primeiro e sempre ter supervisão humana, porque há uma série de efeitos colaterais."