Plano&Plano muda marca para ampliar negócios e quer vender imóveis para a classe média

O fundador e presidente do conselho administrativo da Plano&Plano, Rodrigo Luna, conta que o processo de virada da marca levará 18 meses e incluirá anúncios em grandes mídias, a criação de um novo site e até mesmo a mudança da sede da companhia do bairro do Brooklin para o Butantã, que ocorre a partir de abril. A empresa mudará seu logo, alterando as linhas e as cores do cata-vento que simboliza a marca para sinalizar o seu novo momento no mercado imobiliário.

“Queremos nos posicionar de acordo com o tamanho que a empresa tem hoje e mostrar o novo momento da companhia, refletindo as transformações que a sociedade vem passando. Ao mesmo tempo, queremos fazer uma leitura do que os clientes esperam da companhia e nos preparar para os próximos passos”, diz Luna.