'Vou contra a correnteza', diz criador da série 'The White Lotus' no Cannes Lions

Andrea Janér, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O Debussy Theatre, no Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, lotou nesta quarta-feira, 21, para ouvir o premiado escritor, roteirista e diretor Mike White, criador da série de sucesso "The White Lotus", ganhador do Golden Globe e três Emmy Awards, entre outros prêmios.

Escritor, roteirista e diretor Mike White no Cannes Lions 2023. Crédito: Listo.

Questionado sobre como incentivar as pessoas - principalmente os anunciantes no mundo da propaganda - a saírem de sua zona de conforto e arriscarem um pouco mais, Mike disse acreditar que seu sucesso se deve justamente a sua originalidade.

"Desde criança, nunca me encaixei muito bem no mundo. Então, sempre gostei de fazer coisas diferentes. Quando alguma coisa faz muito sucesso no cinema, no dia seguinte, todos os estúdios querem repetir aquela fórmula. Mas eu faço justamente o contrário: vou contra a correnteza."

Mike também lembrou de um burnout que viveu há alguns anos e aconselhou a plateia a se cuidar e se preservar em situações e circunstâncias negativas.

"Busque fazer algo que traga satisfação. Encontre pessoas e vá a lugares que despertem entusiasmo. A vida é curta; se você está feliz fazendo o que gosta, seu trabalho será bom e as pessoas terão uma boa percepção de você".

The White Lotus

A obra mais icônica de Mike White até agora foi a série "The White Lotus", concebida no início da pandemia sem grandes pretensões para preencher a grade de programação no momento em que todas as filmagens estavam paralisadas por causa da covid-19.

Mike é considerado por muitos um gênio da cultura pop. A complexidade de seus personagens, cheios de camadas que ora causam fascínio, ora repulsa, revelou um profundo conhecedor do comportamento humano contemporâneo.

As duas temporadas de "The White Lotus" geraram inúmeras conversas nas redes sociais, incontáveis memes, e, inclusive, pautaram a retomada do turismo pós-pandêmico. As ilhas de Maui, no Havaí; e a Sicília, na Itália, se tornaram cobiçados destinos turísticos depois de terem sido cenários da série.

Sua atenção aos detalhes é outra de suas qualidades: o espectador mais sagaz vai encontrar "Easter eggs" em diversas cenas, o que contribui para enriquecer ainda mais sua construção de situações e personagens.