VP de Marketing da Apple no Cannes Lions: 'A resposta está dentro do produto'

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

A palestra "Unboxing", conduzida pelo vice-presidente de Marketing e Comunicação da Apple, Tor Myhren, atraiu um grande público ao Lumiere Theatre, um dos palcos do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, nesta quinta-feira, 23. Na abertura, a missão ambiciosa de dissecar cinco anos de trabalho em um vídeo de cinco minutos.

Vice-presidente de Marketing e Comunicação da Apple, Tor Myhren. Crédito: Listo.

Após expor a compilação dos maiores momentos do marketing da empresa, Myhren explorou as propagandas individualmente, compartilhando com a audiência algumas das estratégias de marca que estão por trás de peças impactantes.

"Se você vai colocar algo no mundo, tenha certeza de que está transformando o espaço onde aquilo será colocado em um lugar melhor" e "a fama é melhor do que os prêmios" - por mais prêmios que a fama possa trazer - foram alguns dos ensinamentos compartilhados.

Myhren dividiu pérolas de honestidade com a plateia em meio à exibição de propagandas. Aconselhou o público, por exemplo, a ter objetividade no julgamento de seu próprio trabalho, sabendo reconhecer o que funcionou ou não.

Os líderes, segundo ele, também não precisam necessariamente de refinamento. "Se você for um tomador de decisões [dentro da empresa], você precisa se cercar de pessoas que tenham bom gosto", afirmou. Para o executivo, a simplicidade é o melhor caminho: "A resposta está dentro do produto".

Ele apontou como o destaque nas propagandas é sempre dado ao diferencial do item que está sendo lançado, seja a terceira câmera do iPhone 13 Pro ou a tecnologia de realidade aumentada do novo Apple Vision Pro. "Se as pessoas querem se apaixonar pelo seu produto, você tem que ajudá-las a se apaixonarem", aconselhou.