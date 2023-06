Walmart ensina fórmula para atrair consumidores no setor de varejo durante festival

Maria Clara Lima, da Oxygen, enviada especial pelo Estadão a Cannes

O presidente-executivo e chefe de Receita do Walmart, Seth Dallaire, realizou uma palestra sobre novas formas de atrair consumidores no setor de varejo nesta sexta-feira, 23, último dia do 70º Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. O evento começou na Riviera Francesa na última segunda-feira, 19 de junho.

Palestra do presidente-executivo e chefe de Receita do Walmart, Seth Dallaire. Crédito: Oxygen.

Um dado inusitado abriu a apresentação: a banana é o item mais vendido no Walmart. Em meio a tantas roupas, artigos de beleza e os mais variados produtos, a rede é vista como um varejista que também vende itens de mercado. Mas é pela lista de compras que as pessoas vão à loja, e cabe ao Walmart desenvolver uma experiência do consumidor que as faça encher o carrinho antes de sair.

Os dados, para Dallaire, são um dos pilares para a inovação, além de inspiração e incubação. Por exemplo: um terço das visitas ao Walmart começa no mundo digital, enquanto 88% das pessoas vão às lojas físicas para retirar seus itens. Isso significa que os hábitos de consumo estão mudando e a nova tendência é fazer compras on-line e retirar os produtos presencialmente quando é conveniente.

O executivo também ressaltou que as pessoas estão comprando produtos novos e diferentes, expandindo suas preferências. Muitas das marcas preferidas se mantêm, mas os consumidores estão se mostrando mais dispostos a comprar itens da marca própria do Walmart. A condição é que tanto o preço quanto qualidade atendam às expectativas.

Seth Dallaire terminou sua sessão com três ensinamentos para impulsionar o crescimento: planejar estratégias que apelem tanto para o digital quanto para o físico; ser objetivo com os dados coletados diretamente do consumidor; e, por fim, capacitar as marcas para usar os dados em serviço aos consumidores.

Continua após a publicidade

Cobertura especial

O Estadão é o representante oficial do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade no Brasil há 22 anos. Nesta edição, a cobertura do evento foi feita em parceria com as empresas RZK Digital, Oxygen e THE LED. Além das informações publicadas diariamente nas diferentes plataformas do jornal, a divulgação contou com o reforço de 20 totens de mídia de mobiliário urbano (Digital-Out-Home, na sigla em inglês) instalados nas principais agências de publicidade do país.