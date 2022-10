‘A Fazenda’ sofre para atrair marcas mesmo com anúncio mais barato que o do ‘BBB’

Enquanto o Big Brother Brasil aumentou os preços, com a Globo colocando algumas marcas na lista de espera para a próxima edição do programa, que só começa em janeiro de 2023, a Record vive uma situação bem diferente com seu reality show A Fazenda. Mesmo com descontos que chegam a 90% em relação ao valor “cheio” de seu plano de mídia, a atração enfrenta escassez de anunciantes.

Em 2022, a atração perdeu quatro dos seus seis anunciantes de 2021, com a saída da varejista Americanas, da marca de beleza Seda, da rede social Tiktok e da cerveja Brahma, da Ambev. Até o momento, para a 14.ª edição, apenas três empresas fecharam pacotes de patrocínio: a marca de alimentos Aurora, o site de apostas Betano e o Banco Original, conforme divulgou a Record TV.

De acordo com o plano de mídia da emissora, ao qual a reportagem teve acesso, a maior cota para anunciar no programa pode custar até R$ 27 milhões. Em comparação ao BBB 23, cuja principal cota custa R$ 105 milhões, o pacote completo sai com um desconto de cerca de 75%. “O BBB é o primeiro escalão dos realities. A Fazenda vai ter de pedalar para buscar investimentos”, disse uma fonte do setor.

Além da cota de anúncios nacional na emissora, o plano de mídia enviado às agências de publicidade também prevê uma divisão de pacotes por regiões. Neste caso, a cota mais cara é vendida na filial de São Paulo, com 141 inserções, por R$ 22 milhões. Já na veiculação restrita às cidades de Jataí (GO) e Tangará da Serra (MT), os anúncios custam apenas R$ 44 mil.

Conforme apurou o Estadão, além do plano de mídia geral da emissora, outras propostas foram apresentadas às companhias ligadas ao e-commerce, com foco em anúncios para o período que antecede a Black Friday. Contudo, as gigantes do varejo não teriam demonstrado interesse em assinar com a Record.

Especialistas avaliam a baixa adesão dos anunciantes ao programa sob diversos ângulos. A decisão levaria principalmente em conta questões policiais que assombraram edições anteriores, como no caso do ex-participante Nego do Borel, expulso após as acusações por estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello, também confinada na atração. À época, além das manifestações nas redes sociais, anunciantes do programa pressionaram a emissora para que tomasse uma posição em relação ao caso.

Entre agências de publicidade que foram procuradas pela Record TV, a sensação é de que o reality show poderia “sujar a imagem” de clientes. “A marca, quando está patrocinando um reality show, abre mão do controle. Isso é algo que o anunciante precisa avaliar se vale a pena”, afirma Jaime Troiano, da Troiano Branding. “No caso de A Fazenda, na minha opinião, ainda é algo que vive um pouco à sombra do BBB. Não sei se vale esse investimento.”

Controle de crise

Para o superintendente comercial da Record, Alarico Naves, o interesse pelo reality show deve crescer nos próximos três meses. O executivo disse que a emissora se preparou para administrar possíveis crises que venham a acontecer no decorrer do programa. “Temos sistema de alerta 24h por Whatsapp, que comunica os diretores responsáveis de todas as áreas.”