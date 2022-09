Agência criada em Nova York por brasileiros abre escritório em São Paulo

A agência de publicidade Rise New York & Partners anunciou a abertura do seu primeiro escritório fora dos Estados Unidos. Criada em Nova York pelos brasileiros André Holzmeinster, Flávio Vidigal, André Poli e Pedro Vidigal, a empresa inicia agora sua operação em São Paulo, em meio a um processo – ainda tímido – de internacionalização da companhia. O investimento para a abertura do novo ponto, contudo, não foi divulgado pela marca.

Nos EUA, agência atende contas de clientes como Nike e Microsoft, por aqui, empresa chega para gerir ações da Neoway. Foto: Tingshu Wang/Reuters

Em solo brasileiro, a agência independente começa os trabalhos com clientes como a empresa de inteligência artificial Neoway – que foi adquirida recentemente pela Bolsa, a B3. Criada há quatro anos, a Rise tem entre seus clientes nomes como Nike e Microsoft.

Mercado aquecido

A Rise não é a única empresa vinda dos Estados Unidos de olho no potencial do mercado publicitário brasileiro. Recentemente, a também nova iorquina Droga5 – fundada por David Droga – inaugurou seu trabalho no País, tendo a gigante do streaming Netflix como cliente. No time das agências independentes, o brasileiro Kristian Bottini abriu o escritório da 270B na capital paulista este ano.

Segundo Vidigal, a decisão de desembarcar de vez no País ocorreu, em parte, por causa de questões burocráticas em relação ao contrato com a Neoway. “Tudo apontava para a nossa vinda ao Brasil, um desses sinais foi a premiação por uma campanha feita para um cliente brasileiro”, diz o sócio da Rise.

Por aqui, o escritório, ainda em trabalho remoto, contará com um time de 17 publicitários, além da contribuição da unidade em Nova York.

Fusões e aquisiões

Durante a pandemia, período que impactou todo o mercado publicitário, os fundadores da Rise chegaram a cogitar a possibilidade de vender o negócio para uma empresa maior. Antes de decidir vir ao Brasil, os empresários foram sondados por uma grande companhia do setor. Apesar da oferta de US$ 30 milhões, o trio de publicitários optou por manter o controle da marca. “Nós entendemos que o nosso valor de mercado no futuro será muito superior ao que foi ofertado”, afirma Holzmeinster.

Foco em criatividade

Com o crescimento do mercado de publicidade digital, algumas agências têm buscado oferecer mais serviços voltados à performance de campanhas nas redes sociais. Mas, na recém-chegada Rise, isso não deve ocorrer. Vidigal explica que o foco da companhia na relação com os clientes será apenas voltado à criação das campanhas e não em relação a métricas. “Nós não fazemos performance. Nós somos uma empresa criativa”, enfatiza.

Além do Brasil, o trio de publicitários já se prepara para desbravar também outros territórios. Depois do escritório em São Paulo, a empresa pretende abrir a primeira unidade na Europa, começando por Amsterdã.