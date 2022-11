Azul será a única companhia aérea brasileira a transmitir jogos da Copa do Mundo durante os voos

Publicidade

Viajar de avião durante um jogo do Brasil na Copa do Mundo de futebol pode ser, para muitos, um martírio. Embora as companhias aéreas ofereçam canais de entretenimento ao vivo, a empresa de mídia britânica IMG adquiriu os direitos de transmissão da Fifa a bordo de aeronaves, o que obrigou as aéreas a pagar para não interromper o sinal durante os jogos, segundo apurou o Estadão/Broadcast. E a única companhia que negociou os direitos no Brasil foi a Azul, que pagou US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão, na cotação atual) para transmitir a Copa ao vivo a bordo gratuitamente.

A Fifa fez contratos específicos de direitos de transmissão da Copa do Mundo do Catar para diferentes plataformas: TV aberta, YouTube e Twitch (streaming ao vivo voltado para jogos). Por sua vez, as companhias aéreas têm contratos com operadoras para obter o sinal de satélite para transmitir canais de TV a bordo. No caso da Gol, por exemplo, o contrato é com a Claro. A Azul tem contrato com a SKY.

Só que em 2022 a britânica IMG negociou com a Fifa, pela primeira vez, para ter os direitos de transmissão ao vivo a bordo nas aeronaves. Sem esse contrato direto, o sinal da operadora de TV é cortado durante os jogos.

Direito de imagem das partidas do mundial no Catar foi negociado pela Fifa para diferentes plataformas, o que inclui a transmissão da competição durante os voos das companhias aéreas. Foto: Reprodução

O que dizem as companhias

Procurada, a Azul não comentou as negociações, mas informou que “os jogos são transmitidos nas 69 aeronaves que têm o produto TV ao vivo e que voam as rotas mais movimentadas da companhia”. Acrescentou ainda que “foi a primeira companhia aérea da América Latina a oferecer TV ao vivo em suas aeronaves”.

A Latam informou que não está transmitindo os jogos da Copa. Já a Gol, que é patrocinadora da seleção brasileira, afirma em nota ao Broadcast que, apesar de oferecer TV ao vivo em seus voos, as partidas da Copa do Catar “não serão transmitidas em seu entretenimento a bordo por questões contratuais da provedora dos seus canais de TV, a Claro, que não tem os direitos de transmissão a bordo”.

Continua após a publicidade

A Gol esclareceu, entretanto, que os canais oficiais que têm os direitos de transmissão dos jogos - Globoplay (com senha de assinante), Fifa+ e Casimiro no YouTube ou Twitch - podem ser acessados opcionalmente pelos clientes que adquirirem o pacote de internet a bordo nas aeronaves que possuem o serviço. Ou seja, mediante pagamento do serviço de wi-fi.