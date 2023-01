BBB 23 bate recorde de patrocinadores; veja quem serão os anunciantes

A 23.ª edição do Big Brother Brasil começa em 16 de janeiro, mas o número de empresas interessadas em se associar ao principal reality show da televisão brasileira já é o maior da história do programa, apesar do valor mais caro para anunciar, conforme adiantou o Estadão. No total, 30 anunciantes já garantiram algum tipo de participação.

De todos os anunciantes, 12 estão nas três principais cotas. Americanas, Amstel, McDonald’s, Pantene, QuintoAndar e Seara renovaram a parceria. As marcas Ademicon, Downy, Hypera Pharma e TikTok, que estiveram presentes em cotas e ações de conteúdo na última temporada, optaram por investir no patrocínio do reality em 2023; já Pague Menos e Stone são as estreantes.

Tadeu Schimidt deu 'pistas' sobre o que esperar do 'BBB 23'.

A principal cota, chamada de “Big”, exige que cada anunciante desembolse R$ 105.157.383,28. O valor é 14% mais caro do que na edição anterior. Estão na categoria: Americanas, Seara e Stone.

Amstel, Downy, Pantene e TikTok se enquadram na cota “Camarote”, comercializada por R$ 80.284.155,53, um aumento de 15% ante à edição passada.

Na cota “Brother”, mais barata, estão Ademicon, Hypera Pharma, McDonald’s, Pague Menos e QuintoAndar. Essas empresas pagarão R$ 15.673.439,94 pela aparição nas ativações com os participantes, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.

O programa também já garantiu a presença de outros anunciantes, por meio de cotas de participação e ações extras. São eles: Ajinomoto, Braskem, Carrefour, Chevrolet, Chilli Beans, Claro, Coca-Cola, Doriana, Dove, Estácio, Nestlé, Óticas Carol, Piraquê, Rexona, Riachuelo, Samsung, Spotify e Zé Delivery.

Para a Globo, os bons resultados comerciais se devem à qualidade do programa. “A cada ano, o BBB se atualiza em sintonia com o público, ao intenso trabalho de escuta do mercado e ao olhar atento às preferências da audiência”, disse a emissora, em nota.

Maior prêmio da história

O ganhador do BBB 23 também receberá uma quantia maior do que as últimas edições. O apresentador Tadeu Schmidt revelou que a quantia faturada pelo vencedor mudará ao longo da temporada. A premiação de R$ 1,5 milhão já era a mesma havia 12 anos.

“Quanto? Nem que eu quisesse eu poderia responder, só dá para responder depois. Porque, conforme o jogo anda, o prêmio aumenta junto”, disse o apreentador em vídeo nas redes sociais.

Em 2022, com o auxílio da Calculadora do Cidadão, do Banco Central, e de fontes do mercado financeiro, o Estadão calculou que o valor faturado por Arthur Aguiar, campeão daquele ano, chegou a ser menor do que o recebido por Kleber Bambam, primeiro vencedor do reality