Cannes Lions: jurados brasileiros se reúnem às vésperas do festival internacional de criatividade

Às vésperas da edição de 2023 do Festival Internacional de Criatividade, o Estadão — representante oficial de Cannes Lions no Brasil — reuniu nesta terça-feira, 13, parte dos 26 jurados brasileiros que participarão presencialmente, a partir da próxima semana, da delegação brasileira no evento no Palácio dos Festivais, na Riviera Francesa.

O evento mundial de criatividade está marcado para ocorrer de 19 a 23 de junho e terá cobertura completa pelo Estadão. Ao todo, o Brasil terá 31 brasileiros atuando na escolha das principais campanhas em categorias do festival, dos quais 26 atuam no País e outros cinco representam firmas estrangeiras.

O tradicional almoço com os jurados reuniu, em sua maioria, nomes dos membros da banca julgadora que fazem a sua estreia como jurados no evento de criatividade, nomes do mercado publicitário e membros da imprensa especializada.

O 'Estadão' realizou nesta terça-feira, 13, o evento com parte dos jurados brasileiros de Cannes Lions. Foto: Felipe Rau

O diretor executivo de mercado anunciante do Estadão, Paulo Pessoa, contou que o encontro é uma forma de dar o “pontapé” inicial no festival, além de possibilitar que os criativos possam, ainda em solo brasileiro, “trocar figurinhas” sobre os desafios de escolher as peças mais criativas do mercado global. “Pela 23ª edição consecutiva, o Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil. No júri do festival, vocês têm a honra de representar todo o mercado nacional”, afirmou.

Engordando a lista de jurados estreantes, Luciana Cardoso, diretora executiva de criação da CP+B, falou sobre a expectativa de poder trocar, presencialmente, experiências com os parceiros de júri na categoria de Print & Publishing Lions. ”No encontro com os meus colegas, eu vou ter acesso a visões muito interessantes, coisas que nunca teriam passado pela minha cabeça. Com certeza, vou aprender muito mais do que ensinar”, diz.

Sérgio Gordilho, da agência Africa, participou do evento e compartilhou com os novatos no júri de Cannes suas experiências dentro do Festival Internacional de Criatividade. Foto: Felipe Rau/Estadão

Além dos novatos na delegação brasileira em Cannes Lions, o almoço com os jurados teve a presença do publicitário Sérgio Gordilho, vice-presidente de criação da agência Africa, que dividiu com os atuais membros algumas das suas próprias experiências como jurado no festival internacional de criatividade. “A primeira coisa é lembrar que vocês fazem parte do ‘time Brasil’, vocês representam toda uma indústria. Sejam gentis, sejam ousados e mais importante, curtam o festival”, recomendou Gordilho.