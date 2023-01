Cannes Lions: festival internacional de criatividade terá brasileira como presidente de júri

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade terá neste ano pelo menos uma brasileira como presidente de júri na premiação da 70ª edição do evento. Samantha Almeida presidirá as análises dos trabalhos inscritos na modalidade Social & Influencer Lions. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Representante brasileira na lista de presidentes de júri, Samantha tem passagem por empresas como Avon, foi diretora de conteúdo na Ogilvy, diretora no Twitter Brasil e atualmente é diretora de criação na Globo. Em 2021, a criativa integrou o júri de Cannes na categoria Entretenimento Lions.

Festival internacional será realizado entre 19 e 23 de junho deste ano; Agências e anunciantes poderão inscrever peças a partir da próxima semana. Foto: Reprodução Cannes Lions

“Esses indivíduos representam a riqueza excepcional dos nossos talentos na indústria criativa”, afirmou Simon Cook, presidente de Cannes Lions.

Este ano, além da brasileira, o criativo Ali Rez, da Impact BBDO Dubai, será o primeiro presidente de júri representando a região que corresponde ao Oriente Médio e o norte da África.

A edição de 2023 do festival internacional de criatividade ocorre entre 19 e 23 de junho e terá a premiação com 29 presidentes de júri. As inscrições de trabalhos de agências de publicidade e anunciantes serão abertas a partir da próxima quinta-feira, 19, no site do festival, e vão até 19 de abril.