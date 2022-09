Castelo Rá-Tim-Bum reúne elenco original após 25 anos para campanha da Oreo

Depois de 25 anos do fim da sua exibição, as portas do Castelo Rá-Tim-Bum vão se abrir novamente na TV Brasileira, mas agora, para uma campanha publicitária de Oreo. Em parceria com a TV Cultura, a marca da Mondelez recriou o cenário do programa e trará de volta a presença de personagens clássicos da atração.

A empresa convidou Cassio Scapin, Cinthya Rachel e Rosi Campos, atores originais do seriado, para interpretar novamente Nino, Biba e Bruxa Morgana na campanha “Máquina de Multiplicar Oreo”. Além das participações humanas, o filme publicitário também vai “reviver” os principais fantoches do Castelo, como os moradores dos encanamentos Mal e Godofredo, o Gato da Biblioteca e o Porteiro.

Essa é a primeira vez que a TV Cultura licencia a marca Castelo Rá-Tim-Bum em um produto do setor alimentício. Antes da ação de Oreo, os personagens só haviam estampado capas de caderno e participado de um videogame, lançado em 1997.

Além de trazer alguns dos personagens para a ação, a marca de sobremesas também reuniu parte da equipe original que produzia o programa infantil. Conforme divulgado pela Mondelez, as gravações foram realizadas nos estúdios da TV Cultura utilizando a decoração e os fantoches originais do Castelo Rá-Tim-Bum, que são guardados no acervo do canal.

Segundo o vice-presidente de marketing da Mondelez no Brasil, Álvaro Garcia Junior, apesar da ação publicitária girar em torno de um programa infantil, o foco da campanha, no entanto, é atingir os adultos fãs do programa da TV Cultura. “Nós queremos incentivar os mais velhos a continuar brincando”, diz.

Mas essa não é a primeira vez que a Mondelez aposta na nostalgia. Recentemente, a companhia de alimentos licenciou para O Boticário a imagem, e o cheiro, das clássicas gomas de mascar Bubbaloo. Os doces viraram inspiração para uma linha de cosméticos da gigante de beleza, que após esgotarem em menos de uma semana, foram reeditados e ganham uma segunda edição limitada. “Nós queremos fazer campanhas nostálgicas, que conversem com o público”, afirma Junior.