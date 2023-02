De boné a óculos de sol, cervejarias apostam em ‘itens fashion’ para impulsionar marcas no carnaval

Tradicionalmente o carnaval é um dos momentos mais importantes no calendário nacional para as cervejarias, responsável pelo “boom” de visibilidade das marcas e também pelo aumento nas vendas. Contudo, nos últimos três anos, devido às inúmeras restrições em relação à covid-19, gigantes do setor de bebidas precisaram repensar suas campanhas para a data.

Com a amenização da crise sanitária depois de três anos de restrições causadas pela covid-19, nomes importantes do mercado tentam emplacar suas campanhas para reviver o papel de protagonismo das cervejarias na festividade popular de olho nas parcerias que vão além das bebidas e chegam no mundo da moda.

Para atrair os foliões sedentos nas festas, vale de tudo, latas personalizadas, bonés com logos das bebidas, brincos inspirados em cerveja e até óculos de sol personalizados que se transformam em abridor de garrafas. Para a especialista em marketing da FGV, Lilian Carvalho, o retorno das festas sem restrições se transformou em uma oportunidade para as gigantes do setor se consolidarem como protagonistas do carnaval, já que, nos últimos anos, o perfil de consumo de bebidas alcoólicas pelos brasileiros mudou bastante, abrindo o paladar dos consumidores para outros produtos.

“A venda de destilados amentou na pandemia, justamente porque as pessoas não podiam sair para festejar, aí acabavam pedindo outras bebidas para degustar em casa. Agora, será que as pessoas voltaram às ruas bebendo cerveja? É uma aposta que as marcas têm que fazer”, afirma Lilian.

Ainda de acordo com a professora, outra forma de evocar o desejo pela “cerveja geladinha” é justamente trabalhando suas marcas através dos “suveniers”, uma estratégia usada há tempos em outros grandes eventos patrocinados pelas cervejeiras. “Essas ações de brindes, latas especiais, ações de ativação nos pontos de vendas são um incentivo a mais para a pessoa comprar e beber. As marcas estão, justamente, de olho em conquistar justamente essa fatia do mercado”, avalia a especialista.

‘Cerveja na mão e nos acessórios’

Nomes como Itaipava e Brahma, entre outras, tentam cravar suas marcas na mente e no corpo dos foliões.

Na Itaipava, o jeito de chamar a atenção do público foi criando parcerias para suas latas e também para acessórios. Garoto propaganda da cerveja, o cantor Thiaguinho teve seu rosto estampado nas embalagens comemorativas para o carnaval. A ação faz parte do patrocínio da companhia para a festa “Tardezinha”, organizada pelo cantor de pagode em várias cidades do País.

Outro foco das ativações de carnaval da Itaipava está no “mundo da moda”. Em parceria com a Chilli Beans, a cervejaria lançou uma edição especial de óculos de sol para o carnaval, com direito até a armação que se transforma em abridor de garrafas. Responsável pelas ações das marcas atendidas pela WMcCann, Mariana Sá - vice-presidente de criação da agência - afirma que para esta edição, ações de marketing das cervejas precisam estar atentas às experiências geradas para o público.

“Se o consumidor pode, ele opta por escolher produtos que entreguem uma experiência diferente. Vai além de ser um souvenir, um item colecionável”, pontua a executiva.

Em parceria com a Chilli Beans, Itaipava lançou uma edição especial de óculos de sol para o carnaval Foto: Rodrigo Maltchique/Divulgação

Na concorrente Brahma - cerveja do grupo Ambev - os acessórios para quem quer pular o carnaval também se transformaram em uma opção para posicionar a marca neste retorno da folia. Junto com a marca de acessórios Collo, a cervejaria preparou uma coleção de acessórios como bonés, brincos, colares e bolsas inspiradas na bebida clássica do carnaval.

A empresária Natasha Gaspar, fundadora da Collo, conta que, apesar do lançamento às vésperas da folia, a parceria começou muito antes dos primeiros foliões começarem a se preparar para a festa. “Essa ‘colab’ foi um convite da Brahma que eu recebi em novembro do ano passado. Já estamos há três meses desenvolvendo essa coleção especial. Como em 2023 o carnaval volta definitivamente para as ruas, a ideia da marca era ‘transbordar’ e atingir todo o público”, lembra a empresária. “A minha inspiração inspiração veio das cores da cerveja e da ‘cremosidade’.”

Assim como a Itaipava, a Brahma também preparou sua própria lata personalizada, mas no caso da marca da cervejaria da Ambev, a homenagem fica a cargo de um velho conhecido da marca, o cantor Zeca Pagodinho. A ação faz parte da campanha de carnaval que celebra a carreira do sambista e sua parceria de longa data com a marca.