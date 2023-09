Com celebridades, Seara é marca mais mencionada nas redes no The Town

Reconhecido pela presença de artistas renomados internacionalmente em seus palcos e por ações de marketing de grandes marcas fora deles, o The Town teve um destaque principal: a Seara. A empresa de alimentos liderou as menções nas redes sociais diariamente e ao longo dos cinco dias do festival graças a uma estratégia integrada que envolveu celebridades, influenciadores e a atenção àqueles que não puderam comparecer ao Autódromo de Interlagos, além de ativações digitais diversas e outras tantas ações físicas nos espaços Seara e Seara Gourmet.

Com 43.563 menções, a Seara conquistou a liderança no ranking de visibilidade entre as marcas no “X” (antigo Twitter), Facebook, Instagram, YouTube e portais durante o período do festival, bem como em cada um dos cinco dias do The Town, de acordo com dados da plataforma STILINGUE by Blip.

Ativação da Seara Gourmet no festival The Town Foto: Divulgação/Seara

Além disso, de acordo com o “X”, a Seara encabeçou a lista de marcas mencionadas em posts, estando presente em 65% deles. No quesito engajamento, a Seara liderou o ranking de posts com mais curtidas e visualizações de vídeos entre todos os patrocinadores do The Town.

As ativações se concentraram na divulgação da linha de Frangos Crocantes Seara, 100% peito de frango e cortes íntegros e da linha de bacon Seara Gourmet, a mais completa do mercado, 100% suína. “Utilizamos influenciadores, realizamos ativações variadas nas redes, produzimos conteúdos constantes durante os cinco dias do festival mostrando tudo o que acontecia nos nossos espaços e alimentamos a imprensa em tempo real com fotos e informações do evento”, resume Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.

Durante o festival, a empresa promoveu ativações inovadoras, tecnológicas, imersivas e participativas, além de oferecer degustações de seus produtos. A Seara contou com mais de 250 celebridades e influenciadores em seus espaços, interagindo com os anfitriões da marca no The Town, Lucas Lima e Magá. Entre os convidados, nomes como Sabrina Sato, Deborah Secco, Amanda Meirelles e Caio Castro marcaram presença. Além deles diversos influenciadores digitais das mais variadas redes também visitaram e produziram conteúdo nos espaços da marca, como Preta (@Pretademais), que possui relacionamento com a Seara desde o BBB e Flesch que é O nome quando se trata de festivais, shows e música dentro do Twitter, sendo um dos maiores engajadores da marca, pensando em nativos de Twitter.

A escolha da extensa lista de convidados levou em consideração a afinidade deles com a marca, resultando em um engajamento natural com o conteúdo “Levamos em consideração o feat, a conexão com a marca e com os nossos produtos”, diz Tannia, exemplificando essa proposta com o impacto provocado por Deborah Secco. “Ela já chegou e foi provar o Bacon e isso gerou interesse da imprensa em questioná-la se ela realmente gostava, realmente comia, virando headline de publicações”, acrescenta.

Essas ações e presenças nos espaços da Seara no festival também foram planejadas para envolver o público que acompanhava o The Town de casa, garantindo que eles se divertissem e se conectassem com a marca.

“O público interagiu com as nossas ativações e publicou de forma orgânica. O sucesso dos nossos espaços, que contou com degustações, ativações e muitas presenças de influenciadores e celebridades, também fez com que despertássemos a curiosidade e o interesse pelos nossos produtos e pelo que a marca estava fazendo no festival”, avalia Tannia.

A atriz Thaila Ayala foi uma das celebridades que passou no Point Crocante Seara no The Town Foto: Divulgação/Seara

Para alcançar esse sucesso, a expertise da Seara em festivais e momentos de grande conexão com o público também desempenhou papel crucial, visto que a marca já havia sido patrocinadora das duas edições anteriores do Rock in Rio e participado de quatro edições do BBB.

“A Seara se firmou dentro do pilar de entretenimento e música. E como tivemos o pioneirismo no setor a patrocinar fortemente os grandes festivais, este é um espaço que já faz parte da nossa história e pretendemos permanecer e expandir, o que nos possibilita estar mais próximos e participar cada vez mais da vida das pessoas”, conclui a diretora de marketing.