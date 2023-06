Dirigível sobrevoa São Paulo até esta quinta em ação publicitária, mas pode voltar em nova campanha

Um dirigível voltou a sobrevoar o céu da capital paulista, Campinas e Jundiaí na quarta-feira, 20, em uma campanha publicitária da empresa de logística e transportadora Braspress. Prevista para terminar amanhã, a ação pode ser retomada futuramente em razão da grande repercussão nos locais onde a aeronave passou, como a região da avenida Paulista e em bairros da região Norte da cidade, segundo informa a empresa.

Embora traga a logomarca da Braspress no balão, a campanha é voltada principalmente à divulgação do Urbano Bank, pertencente ao grupo. O banco digital foi criado para atender as necessidades da companhia e de seus clientes, mas, em março, integrou sua área de financeira ao Banco Itaú, ampliando seus serviços para clientes pessoas físicas.

Dirigível com logomarca da Braspress sobrevoa os céus da zona Norte em ação publicitária da empresa Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na campanha, a Braspress convida a população a gravar um story do dirigível no Instagram, com uma frase sobre a empresa e o Urbano Bank. Os participantes vão concorrer a um cartão da instituição financeira com crédito de R$ 1,5 mil, uma miniatura de carreta e uma jaqueta com a logomarca do grupo.

A aeronave foi construída pela Airship, com sede em São Carlos (SP) e alugada pela Braspress, que não divulgou o valor gasto na campanha.

A Airship promoveu o primeiro voo inaugural de um dirigível tripulado feito na América Latina em 2017, mas só no fim do ano passado recebeu certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permitindo o início da produção comercial da aeronave.

Balão da Goodyear permaneceu no País por vários anos

O Brasil, especialmente a cidade de São Paulo, já conviveu, entre 1998 e 2006, com o dirigível da Goodyear sobrevoando várias cidades do País até ser levado de volta para os Estados Unidos, onde foi construído.

Dirigível da Goodyear sobrevoou São Paulo por vários anos e transmitia jogos de futebol Foto: Goodyear

Ao longo desses anos, a fabricante de pneus fez parceria com a Rede Globo, que transmitia imagens de jogos de futebol do céu. Em 2012 houve uma tentativa da empresa de trazer o zepelim de volta ao País, em versão renovada, mas o projeto não foi adiante.