Elis Regina canta com a filha, Maria Rita, em dueto criado com AI para campanha da Volkswagen

Quando Elis Regina morreu em 1982, aos 36 anos, sua filha, Maria Rita, tinha apenas quatro anos. Agora, aos 45, a filha terá a oportunidade de cantar com a mãe, em um dueto inédito. O encontro entre as duas foi possível devido a uma “ajudinha” de ferramentas de inteligência artificial utilizadas pela Volkswagen na criação de sua nova campanha publicitária.

A ação faz parte das atividades de comemoração dos 70 anos da montadora alemã no Brasil. A peça foi criada pela agência AlmapBBDO.

Em nova campanha da Volkswagen, Maria Rita e Elis Regina cantam juntas pela primeira vez na história com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial.

A caçula de três irmãos que também seguiu uma carreira musical irá reencontrar a mãe numa campanha em que ambas dirigem modelos da Volkswagen Kombi. Elis aparece na versão tradicional à combustão do veículo, enquanto Maria Rita pilota o ID.Buzz, modelo elétrico recém-lançado pela montadora.

Para embalar a nova campanha, a empresa colocou as duas para cantarem o clássico “Como Nossos País”, escrito pelo cantor Belchior e eternizado na voz de Elis Regina.

“Nada mais emocionante do que promover um encontro inédito entre a mãe Elis Regina e a filha, Maria Rita, dois ícones da música que estão nos corações dos brasileiros, assim como a Volkswagen do Brasil, que neste ano celebra seus 70 anos de história e sucesso no País”, afirmou, em nota, Roger Corassa, vice-presidente de vendas e marketing da montadora no Brasil. “Com a campanha, a Volkswagen destaca a evolução da marca e a renovação do seu portfólio de produtos, mostrando que ‘o novo sempre vem.”

Para comemorar os 70 anos da Volkswagen no Brasil, a montadora alemã escalou Maria Rita e sua mãe para estrelar nova campanha da marca. Foto: Divulgação Volkswagen

O novo filme publicitário da companhia também vai juntar modelos clássicos da Volkswagen que já saíram de linha — como Gol, Fusca, Brasília e SP2 —, com os veículos mais modernos da frota da montadora: os SUVs T-Cross, Nivus, Taos e Virtus. A junção entre os “clássicos e os modernos” ocorre com o mote de “o novo sempre vem”, cantado por Elis Regina e Maria Rita.

O retorno da Kombi

Além de comemorar os 70 anos da Volkswagen do Brasil, a campanha também marca o retorno da Kombi em sua versão elétrica. Há dez anos, em 2013, a montadora alemã havia encerrado a fabricação do veículo que se transformou em um clássico.

Repaginada e 100% eletrificada, a Kombi modelo ID.Buzz chegará ao Brasil em uma edição limitada, com cerca de 70 unidades, uma alusão aos 70 anos da marca em território nacional. No entanto, a Volkswagen não divulgou o valor que o veículo será comercializado no País.

Na ação comemorativo de 70 anos da Volkswagen no Brasil, a Kombi clássica e o novo modelo eletrificado se encontram no filme publicitário Foto: Divulgação Volkswagen

Em países da Europa, o modelo 100% elétrico na versão mais básica pode custar aproximadamente 65 mil euros, algo em torno de R$ 340 mil, na cotação atual.

Inteligência Artificial e os encontros ‘impossíveis’

Para conseguir criar o encontro das duas cantoras, a Almap BBDO contou com a ajuda da produtora Boiler Filmes e de uma companhia de pós-produção norte-americana de Hollywood, a Flow Effects.

Utilizando ferramentas de Inteligência Artificial treinadas para o reconhecimento facial de Elis Regina e um dublê de corpo, os publicitários conseguiram mimetizar os movimentos da cantora e criar a imagem dela para o filme da montadora.

Mas essa não é a primeira vez que a AI é responsável por proporcionar “encontros impossíveis”. No último mês de junho, a agência AKQA foi premiada no Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions, do qual o Estadão é o representante oficial no Brasil, por uma campanha publicitária da Nike que utilizou os avanços na tecnologia para colocar em quadra a tenista americana Serena Williams competindo contra ela mesmo, mas em uma versão de 20 anos atrás.

Depois de analisar as imagens de diversas partidas da atleta ao longo de 20 anos, a agência conseguiu criar virtualmente a partida que mostrava a evolução técnica de Serena na sua carreira.