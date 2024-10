Estadão é prata no prêmio Representante do Ano do Cannes Lions em 2024

O Estadão recebeu o troféu de prata no Andrea Suez Representante do Ano de 2024. O evento foi criado em 2004 e reconhece as empresas de mídia que mais se destacaram anualmente entre os 88 parceiros que fazem parte da rede internacional do Cannes Lions -- festival de criatividade que é considerado a maior premiação da publicidade mundial.

Fachada do Palácio dos Festivais, onde ocorre anualmente o Festival Internaciona de Criatividade de Cannes Lions Foto: Soraya Ursine/Estadão

PUBLICIDADE O Representantes do Ano destaca as empresas que foram mais bem sucedidas em engajar profissionais de mídia, agências de comunicação e publicidade, startups, anunciantes e outros players junto ao festival internacional de criatividade. Clelia Salgado, coordenadora de estratégias e parcerias do Grupo Estado, esteve em Londres na noite desta terça-feira, 15, para receber o prêmio. Em seu discurso, Simon Cook, CEO do Lions, afirmou que o troféu reconhece a capacidade do Estadão em garantir a qualidade e a diversidade do júri, com equilíbrio em termos de gênero e raça. Ele também apontou a liderança do Grupo Estado no mercado brasileiro, e destacou a efetividade de iniciativas como webinars, tour de executivos pelas agências brasileiras e o alcance multicanal das ativações.

O troféu de ouro ficou com “The Globe and Mail”, do Canadá, e o bronze foi para “Weischer”, da Alemanha.

O Estadão é o único representante de Cannes Lions no Brasil.

“Sermos reconhecidos por um festival com a importância de Cannes Lions é motivo de muito orgulho e um sinal de que estamos no caminho certo”, afirma Paulo Pessoa, Diretor-Executivo do Mercado Anunciante do Estadão. “Ficamos felizes e reforçamos o compromisso com nossos parceiros em contribuir para o reconhecimento da excelência da publicidade brasileira.”

Júri para 2025

Representante do Cannes Lions no Brasil há 23 anos, o Estadão terá uma abordagem inédita para indicar os próximos membros do júri. Profissionais do mercado publicitário brasileiro interessados em fazer parte da delegação de 2025 em Cannes poderão apresentar diretamente suas candidaturas ao Estadão. O objetivo é abrir novos espaços para além dos tradicionais grupos de comunicação, dando oportunidades para representantes de agências independentes, butiques de criatividade e profissionais autônomos.

Os interessados em fazer parte do júri devem enviar para o e-mail canneslions.juri@estadao.com um texto escrito em inglês, com cerca de 800 caracteres (já contando com os espaços) respondendo à seguinte questão: por que o profissional deve ser considerado para participar do júri? É necessário também incluir as experiências na categoria em que pretende ser jurado (no total, são 30 categorias em disputa no Cannes Lions), principais conquistas, prêmios, marcos na carreira, projetos de paixão e/ou qualquer outra coisa que o profissional sinta que daria suporte à nomeação. Também é preciso explicar brevemente a relação com o mercado e com o maior festival de criatividade do mundo.