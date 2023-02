Itaú Personnalité escala Lewis Hamilton para atrair ‘endinheirados’; entenda movimento no setor

Para se conectar com os clientes e se diferenciar da concorrência, grandes bancos brasileiros estão apostando “suas fichas” e investindo em cachês milionários para ter celebridades internacionais como seus “garotos propaganda”. Companhias como o Itaú Personnalité, o C6 Bank e o Nubank são alguns dos nomes do mercado nacional que viram nos artistas, atletas e modelos de grande visibilidade uma forma de elevar a sua comunicação com o público.

O caso mais recente, é do piloto de F1 Lewis Hamilton, o novo rosto da campanha de marketing do Itaú Personnalité, segmento voltado ao público de alta renda. Como embaixador do banco, o piloto representa pela primeira vez uma marca brasileira.

A ação “Itaú Personnalité. Sempre em movimento” foi desenvolvida pela agência Galeria. Para a produção, a companhia escolheu o diretor brasileiro Alex Gabassi. “Trabalho em equipe é crucial para mim, porque eu sempre quero performar no nível mais alto e agora eu encontrei essa mentalidade em um banco, o Itaú Personnalité”, diz o piloto de Fórmula 1 na campanha. “Quem está te ajudando a seguir em frente? Pense nisso na hora de escolher o seu banco.”

Lewis Hamilton está em campanha que será exibida na TV aberta, em plataformas digitais e em mídia de rua Foto: Alex Gabassi

Além do Itaú Personnalité, o C6 é outro banco que está de olho nas celebridades internacionais para atrair os “endinheirados” do País e ampliar sua carteira de clientes de alta renda. Em 2020, o banco digital contratou Gisele Bündchen como garota propaganda. O primeiro contrato com a modelo fazia parte da campanha da companhia em comemoração ao número de 10 milhões de correntistas. Em janeiro deste ano, Gisele retomou a parceria com o C6 para divulgar a conta global do banco em dólar e euro, um serviço também focado na alta renda.

Quem também tem apostado em celebridades internacionais é o Nubank. O banco escolheu a cantora brasileira Anitta como representante para as campanhas de marketing e também como executiva do Conselho de Administração da companhia.

Gisele Bündchen, em campanha do C6 Foto: Divulgação

Para Luciano Deos, da GAD Consultoria de Marca, mais importante do que escolher uma celebridade como representante, as marcas precisam se preocupar, principalmente, com a conexão do garoto propaganda com o seu público. Na avaliação de Deos, a escolha do piloto de Fórmula 1 para representar o segmento de alta renda do Itaú posiciona o banco em um novo patamar, bem diferente dos seus concorrentes. “É uma escolha muito acertada, é um nome inquestionável pela sua trajetória e também pela sua conexão com a torcida brasileira”, avalia. “Uma personalidade internacional sempre traz um valor extra para a marca. A coloca junto de nomes globais”, complementa.

Em novembro de 2022, o heptacampeão mundial da Fórmula 1 recebeu o título de cidadão honorário brasileiro, durante uma cerimônia pública no Congresso Nacional, em Brasília.

Nubank anunciou que Anitta passou a integrar seu conselho de administração. Foto: Divulgação