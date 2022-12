Depois de dois anos do anúncio da fusão com a Unidas, a empresa de locação de veículos Localiza vai passar a se chamar Localiza&Co. Além do “rebranding” no nome corporativo, a companhia também passará por uma reestruturação do negócio para além do serviço de locação e venda de veículos, com o lançamento de outras três marcas com foco no atendimento de empresas e motoristas de aplicativo.

Segundo o presidente da companhia, Bruno Lasansky, nova marca corporativa da companhia vem sendo desenvolvida há pelo menos um ano, e só foi possível após a combinação dos negócios com a Unidas, que possibilitou chegar a liderança no mercado, com mais pontos pelo País e um número expressivo de talentos vindo da empresa. “É uma combinação de negócios, onde você consegue somar essas equipes e ter uma liderança no mercado, atingindo outros segmentos desse tipo de negócio”, afirma o presidente.

CEO da Localiza, Bruno Lasansky (e), e o diretor de marketing da Localiza, Antonio Augusto (d). FOTO:WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Conforme divulgado pela companhia, o processo de introdução da nova marca no mercado deve ocorrer de forma escalonada em 2023. “A partir do ano que vem vamos começar a levar a marca para os pontos de experiência do cliente, trocando logos das lojas e modificando as nossas imagens”, conta Antônio Augusto, diretor de marketing da Localiza&Co.

Após a fusão, em 2020, a empresa se tornou o negócio com o maior número de agência no País, com operações em 364 municípios, dos quais 205 ela é a única concorrente no setor. Atualmente, o valor valor de mercado da companhia é de R$ 56 bilhões no mercado nacional.

“Nós queremos que essa nova marca fortaleça a cultura interna e a conexão com os diferentes públicos corporativos, dos colaboradores e parceiros aos nossos investidores”, aponta o CEO.

Na avaliação de Eduardo Tomiya, da TM20 Branding, reestruturação de imagem da companhia deve impulsionar a entrada da Localiza em outros mercados, ampliando seu portfólio de serviços. “Eles estão caminhando para o mesmo caso do Grupo Boticário, que são marcas que conseguem romper a barreira da categoria, indo para outros segmentos e outros mercados, o que deixa a atuação da empresa mais forte”, diz o especialista.

Tomiya ainda acrescenta que, para concretizar o processo de rebranding, a Localiza&Co terá que investir na sua comunicação para tirar a nova marca corporativa do papel e levá-la até os clientes. Apesar do anúncio da nova identidade visual, a companhia não informou o valor investido para viabilizar a nova marca.

Nós queremos ser uma empresa completa de soluções em mobilidade, não só uma empresa de aluguel de carros Bruno Lansasky, CEO da Localiza&Co

Novas marcas e novos serviços

Além de apresentar uma nova identidade visual à companhia, o lançamento da Localiza&Co também representa uma nova fase para o negócio, que tenta expandir sua atuação para além dos alugueis de carros de passeio com o lançamento das novas marcas.

A partir de agora, a Localiza&Co também terá debaixo do seu guarda-chuvas a Localiza Empresas, para impulsionar a locação para clientes pessoa jurídica -como caminhões e carros de frota-, o Zarp, para motoristas de aplicativo, e a Eqip, focada em trabalho de oficinas. “Nós queremos ser uma empresa completa de soluções em mobilidade, não só uma empresa de aluguel de carros”, afirma Lasansky.

Com a mudança, a Localiza&Co passa a atuar com foco não só na locação, mas em toda a área de mobilidade, como nos segmentos de carro por assinatura, aluguel corporativo, terceirização de frotas, veículos para o agronegócios, frota de pesados -como caminhões de transporte de cargas-, entre outros.

